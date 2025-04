‚Průkopnická kombinace.‘ 18letý Čech a 19letá Slovenka získali cenu za čističku vody

Je mu osmnáct a na svém kontě už má celou řádku úspěchů a ocenění. Nyní k nim Tomáš Čermák z Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd přidal další. Za sestrojení zařízení, které umí vyčistit vodu od škodlivých chemických látek, dostal cenu Earth Prize za udržitelnost životního prostředí. Na projektu spolupracoval s devatenáctiletou Annou Podmonickou ze Slovenska. Praha 12:01 7. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Osmnáctiletý vědec Tomáš Čermák | Foto: Jana Plavec | Zdroj: Akademie věd ČR

Zařízení, které mladý vědec vytvořil, dokáže zlikvidovat 98 procent bakterií ve vodě za pouhé tři minuty. „V podstatě jsem vytvořil reaktor, který používá studené plazma, které za zvláštních podmínek vytváří vysoké napětí. Reaktor se skládá z poměrně levných materiálů, tedy lékařských jehel, 3D tisku a podobně,“ popisoval Čermák v rozhovoru pro iROZHLAS.cz, který vznikl v rámci seriálu Narozeni do svobody.

„Když se skrz něj pustí vysoké napětí, tak vytvoří studené plazma, které je prostě vodivý plyn, ionizovaný vzduch. To ošetřuje daný materiál, ať už je to voda, nebo něco jiného. Pak to právě likviduje ať už ty bakterie, nebo třeba polutanty v odpadní vodě,“ vysvětloval.

Spojením Annina výzkumu v oblasti čištění vody pomocí fotokatalýzy a Tomášovy práce vznikl systém PURA. „Ačkoli tyto metody byly již dříve studovány samostatně, jejich kombinovaný přístup je průkopnický – nabízí nové řešení pro boj s rezistencí vůči antibiotikům, která podle odhadů způsobí do roku 2050 10 milionů úmrtí ročně,“ píše v tiskové zprávě organizace The Earth Foundation, která cenu uděluje.

S oceněním dostanou mladí vědci také přes 12 tisíc dolarů (asi 275 tisíc korun) na další rozvinutí projektu. „Toto ocenění a finanční prostředky nám umožňují uvést naše výzkumné projekty do života, přičemž vytvoření malého zařízení je jen začátek. Nyní se snažíme rozšířit náš tým, zapojit více studentů a získat podporu a kapitál potřebný k tomu, aby PURA mohla pokračovat v budoucnosti,“ říká Čermák.

Československá dvojice zvítězila v evropské části soutěže The Earth Prize, organizace ale udělí ocenění také týmům z dalších šesti světových regionů, které bude postupně zveřejňovat na svých stránkách.

Tomáš Čermák a Anna Podmonická budou společně s ostatními týmy usilovat o ocenění Světových vítězů (Global Winners), o kterém rozhodují lidé v anketě. Hlasování začne s vyhlášením posledního vítěze v neděli 13. dubna a skončí 22. dubna.

Prototyp zařízení | Foto: Jana Plavec | Zdroj: Akademie věd ČR

Nápad z dob covidu

Nápad se zrodil v období koronavirové pandemie, protože Čermák řešil, jakým způsobem dezinfikovat respirátory.

„Nakonec se to vyřešilo většími dodávkami, ale pro mě to téma zůstalo a pustil jsem se do toho, jakým způsobem bychom mohli využít studené plazma k dezinfekci materiálů. Inspiroval jsem se články ze zahraničí a následně jsem tu metodu vylepšil, použil jsem jiný typ plazmatu, abych dosáhl lepších výsledků. Překvapilo mě, že to funguje ještě lépe, než jsem zamýšlel,“ vzpomínal Čermák v říjnu 2024 pro Český rozhlas.

V Ústavu fyziky plazmatu je ze všech vědeckých pracovníků nejmladší. „Dostal jsem čip a to si nedovedete představit ten pocit, když jsem si s ním poprvé mohl otevřít dveře laboratoře, to nadšení bylo obrovské,“ popisoval dále v rozhovoru.

Nadšení do vědecké práce ho ale provází už od dětství. „Celý život se snažím držet otázky: Proč? Proč se to děje? Proč ty blesky? To mě provází už odmalička a celou vědeckou prací,“ shrnuje.

„Je to velké dobrodružství, když máte spoustu otázek, nevíte nic a hledáte řešení problému. Řešíte malé i velké problémy. A když problém vyřešíte, tak to je radost. Když vyvinete nějaké zařízení, podaří se vám navrhnout něco hezkého, tak v tom je to zadostiučinění, ona radost,“ dodává.