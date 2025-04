SOUTĚŽ: Chcete horor? Postavte dům a dejte do něj příšeru, radí nová kniha

„Mám pocit, že hororový žánr je vnímaný trošku jako braková záležitost nebo že mu spousta lidí rozumí tak nějak zúženě,“ popsal Tesař v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

„Někdo chápe, že horor, to jsou ty krváky nebo že to jsou nějaké duchařské, nadpřirozené příběhy. Chtěl jsem ukázat, že horor je tohle všechno, a ještě mnohem víc. A že stojí za to se jím zabývat nějak vážněji,“ vysvětlil záměr za svou novou knihou.

Obálka knihy V domě je příšera | Zdroj: Nakladatelství Paseka

Nesnaží se v ní vystihnout dějiny hororového žánru ani následovat nějakou chronologii. Jak říká, i když ta kniha není úplně hubené, není to žádná encyklopedie.

„Šel jsem po tématech, u kterých jsem si říkal, že by mohla být zajímavá i dneska, i když jsou třeba historická. Chtěl jsem spojit literaturu s filmem a ukázat na pestrost toho žánru,“ říká redaktor dvouměsíčníku Cinepur a také mimo jiné spolupracovník Radia Wave.

Jedna kapitola je tak věnovaná třeba brakovému, krvavému hororu, další zase satanistickým a paranormálním hororům nebo tvorbě spisovatele Stephena Kinga. Od snímků jako Rosemary má děťátko se čtenáři dostanou přes kultovní filmy Davida Cronenberga až ke queer hororům a folklorním příšerám z Nigérie, Latinské Ameriky nebo Východního bloku.

„Ta angloamerická tradice, to je takové epicentrum toho. Většina lidí se k hororu dostává hlavně přes americké nebo anglické filmy či knihy, ale já jsem chtěl ukázat i to, že horory vznikají po celém světě,“ zdůrazňuje Tesař.

„Myslím, že čtenáře potěší třeba exkurz do upírských a vlkodlačích hororů z východního bloku, včetně bývalého Československa. To je taková roztomilá, ale možná ještě zajímavější kapitola, než byste si mohli myslet,“ láká publicista.

Antonín Tesař je dlouholetým dramaturgem Festivalu otrlého diváka. Vedle toho je také spoluautorem knihy Planeta Nippon o japonské popkultuře. Podílel se také na publikaci Krev, slzy a sperma zaměřené na brakový film.

Jeho knihu o hororu V domě je příšera vydalo nakladatelství Paseka.

