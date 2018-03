22. 4. 2013 |Nikola Bojčev, kko |Zprávy ze světa

Česko a Čečna. Někteří Američané si to pletou, naposledy CNN při útocích v Bostonu. Češi si to ale líbit nenechají. Vznikly například stránky I know Czechia.com, které mají cizincům pomoci, aby tyto názvy už nezaměňovali.