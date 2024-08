Soudkyně vykázala aktivistu Zítka ze síně. Vyrušoval, tak líčení v jeho případě začalo bez něj

Jednání okresního soudu v případu aktivisty Pavla Zítka (vpravo) obžalovaného z šíření poplašné zprávy | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK



Další fotografie (4)

Soudkyně Iva Dvořáková vykázala aktivistu Pavla Zítka ze síně okresního soudu v Chomutově ihned poté, co ho přivedla eskorta. Uvedla, že je to na nezbytně nutnou dobu, protože Zítko podezřelý z šíření poplašné zprávy vyrušoval. Hlavní líčení zahájila v jeho nepřítomnosti. Do soudní síně se dostalo třináct lidí z veřejnosti, dostali vstupenky. Budovu hlídá policie, zjistila na místě redakce.