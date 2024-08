Příští sezona ženské basketbalové ligy bude bez pražské Slavie, nahradí ji další tým z Chomutova

V lize basketbalistek bude v příští sezoně chybět Slavia. Místo ní se zapojí do soutěže druhý chomutovský účastník - nově vzniklý tým LOH 2028 Chomutov. Pražský klub, který se v závěru minulého ročníku dostal do existenčních potíží po zadržení svého faktického šéfa a tehdejšího předsedy Českého tenisového svazu Iva Kaderky, se do soutěže nepřihlásil. Jeho nástupce opět doplní počet účastníků na deset.

