Nadějnému atletovi diagnostikovali vážnou nemoc. Musel skončit, ale založil nadační fond a pomáhá

Přesně před devíti lety se Milan Dzuriak od lékařů dozvěděl, že trpí Bechtěrevovou nemocí. A že se bude muset rozloučit s milovanou atletikou. Přišla deprese a rezignace, kterou ale po čase vystřídala naděje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Narozeni do svobody: Milan Dzuriak

„Byl jsem mistr České republiky, byl jsem třetí na mistrovství Evropy v juniorské kategorii. Tenkrát mě na zimním soustředění začaly hrozně bolet kyčle. Nebyl jsem schopný zaběhnout 100 metrů. Bolelo mě tam, jako by mi tam někdo vrazil nůž a kroutil jím,“ popisuje Milan Dzuriak.

„Když už jsem musel s tou atletikou skončit, tak jsem ale chtěl dělat aspoň něco dobrého. V té době vznikla taková první myšlenka, jak vytvořit nějakou akci, která by někomu pomohla. Jak udělat něco, co by mělo nějaký smysl,“ dodává.

Milan Dzuriak založil nadační fond Cesta bolesti | Foto: Archiv Milana Dzuriaka

Před hotovou věc

Nápad založit nadační fond a pomáhat mentálně nebo tělesně postiženým dětem překvapil i Milanovy nejbližší. „Prostě přišel a postavil nás před hotovou věc. Přišel s tím, že se takhle rozhodl, že chce někomu pomoct, že to potřebuje. Měl potřebu někomu pomáhat, když zjistil tuhle nemoc,“ vzpomíná maminka, Blanka Dzuriaková.

Právě ona byla pro Milana hlavní inspirací, sama celý život totiž pomáhá druhým, v současnosti jako zdravotní sestra v domácí péči. „Svojí mamky si hrozně cením. Ale tenkrát, když jsem s tím přišel, tak se strašně bála. Když jsem byl na té cestě, tak mi denně volala. A ptala se, jak se mám a jak se cítím,“ vypráví Milan.

Aby vydělal dost peněz na potřeby a sny handicapovaných kluků a holek vyrazil totiž například na kole okolo celého Česka. Další rok šel zase ze Sněžky pěšky domů do Jirkova. „To jsem trochu přecenil, protože s tím Bechtěrevem mám problémy se zády. Tenkrát jsem si vzal velkou krosnu a stan, abych si nemusel platit hotely. Nechtěl jsem ždímat peníze z té akce,“ říká Milan.

Aby vydělal dost peněz na potřeby a sny handicapovaných kluků a holek vyrazil Milan Dzuriak například na kole okolo celého Česka | Foto: Archiv Milana Dzuriaka

Jako čerstvý maturant okolo sebe Milan Dzuriak začal tvořit tým nového nadačního fondu, do kterého dnes patří i revizorka fondu Jitka Viziová, která s přiložením ruky k dílu neváhala ani minutu.

„Je hezké dělat něco, co je smysluplné, a tohle smysluplné je. A myslím, že nás to všechny baví,“ říká Viziová. Dále dodává, že je pro ni Milan inspirací. Protože jako velmi mladý kluk, kterému se ze dne na den změnil život, se nezačal litovat, ale začal pomáhat. Což by podle ní mělo být inspirací pro všechny.

CO PRO VÁSZNAMENÁ SVOBODA? Asi nejvýstižnější je to, že člověk prostě může být tím, kým chce být. Může si v životě dělat to, co chce. Od sportu, od koníčků, může cestovat, může otevřeně říct svůj politický názor. Nemusí se bát a stydět se za to, jaký opravdu je. To je pro mě svoboda. Lidi jsou schopni se někde pomalu zmlátit za to, že má někdo jiný názor než ten druhý. Ale to pořád neznamená, že je to omezování svobod. Pořád si ten názor můžu říct.

Výlet, vozík i mobil

Od roku 2015 se nadačnímu fondu podařilo vybrat téměř milion korun, které pomohly 20 dětem z Ústeckého kraje.

„Byla tam třeba cesta do Paříže, elektrický vozík. Měli jsme tam Terezku, to byla nevidomá holčička. Ta si přála ulehčit život tím, že jsme jí pořizovali speciální telefon pro nevidomé. Její velký sen bylo dostat se na konzervatoř, kam se dostala. Tehdy jsme jí pořizovali klávesy,“ popisuje Milan.

„Myslím si, že by mělo být víc takových lidí, kteří by pomáhali. Když můžou, tak pomůžou. Jeho to tenkrát napadlo a já jsem na něj za to strašně pyšná,“ říká Milanova maminka.

A Milan Dzuriak pomáhá i v pracovním životě. Práci v tušimických sklenících letos v listopadu vyměnil za pomoc v domácí péči.