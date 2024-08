Obviněný Hrabáč poslal ANO příspěvky za čtvrt milionu. Hnutí podle Havlíčka zváží, zda peníze vrátí

V úterý se mimořádně sejde kvůli chomutovské kauze předsednictvo ANO. Bude řešit, zda z hnutí vyloučí primátora Chomutova Marka Hrabáče, jednoho z hlavních obviněných pro podezření z manipulace s veřejnými tendry. A nejen to. Na programu stranickým špiček bude i to, jak naloží s penězi, které partaji v uplynulých letech Hrabáč naposílal. Pro iROZHLAS.cz to uvedl první místopředseda ANO Karel Havlíček. Celkem jde o 267 859 korun. Původní zpráva Chomutov 5:00 10. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obviněný primátor Chomutova Marek Hrabáč naposílal ANO dary za čtvrt milionu | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

„Jedná se o běžnou formu příspěvku, které platí do hnutí všichni zástupci za ANO zvolení do placených veřejných funkcí,“ vysvětlil na úvod v sms zprávě pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál druhý muž opoziční partaje Karel Havlíček původ peněz, které chomutovský primátor hnutí ANO naposílal. Od roku 2016 to bylo celkem 14 darů v celkové hodnotě 267 859 korun.

„V úterý jedná mimořádné předsednictvo, které rozhodne, jak v tomto případě s příspěvky naložit,“ odpověděl dále Havlíček na otázku redakce, zda hnutí ANO dary od jednoho z hlavních obviněných, který nadále zůstává ve vazbě, v kauze možné manipulace s veřejnými zakázkami vrátí. Už dříve totiž v jiné korupční kauze takto postupovalo.

V roce 2018 hnutí ANO vracelo dar od firmy spojené s podnikatelem a lobbistou Tomášem Horáčkem, který byl tehdy stíhán v kauze zdravotnických zakázek. V kampani před komunálními volbami v roce 2014 Horáčkova společnost podle darovací smlouvy hnutí zadarmo zajistila pojízdný billboard a propagační spoty v celkové hodnotě 362 tisíc korun.

Konec členství

Hlavním bodem úterního mimořádného zasedání ale podle bývalého ministra Havlíčka bude „konec členství pana Hrabáče v ANO dle návrhu krajského předsednictva a vše s tím spojené“. Stíhaný primátor měl být ústeckým lídrem kandidátky hnutí pro podzimní krajské volby, vedení ANO ho ale z kandidátky po policejním zásahu vyškrtlo.

Obdobně ANO postupovalo také loni na podzim v souvislosti s kauzou kolem pardubického magistrátu. Také v tomto případě předseda hnutí Andrej Babiš oznámil, že všichni, kdo jsou do údajné manipulace se zakázkami zapletení, v ANO skončí. Vyloučen tak byl bývalý pardubický primátor Martin Charvát a tehdejší šéf Rozvojového fondu Pardubice Michal Drenek.

Charvát ANO naposílal od roku 2014 na členských příspěvcích a darech celkem 913 tisíc korun. Jak hnutí s penězi od někdejšího funkcionáře naložilo, ale není jasné.

Chomutovská kauza

V kauze machinací s tendry na chomutovské radnici je obviněno celkem pět firem a 14 lidí. Tři z nich včetně primátora Hrabáče a bývalého šéfa Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera poslal ve čtvrtek okresní soud do vazby. Důvodem byla obava z maření vyšetřování, z ovlivňování svědků a z pokračování trestné činnosti.

Hrabáčovi v případě prokázání viny před soudem hrozí až 12 let za mřížemi, Tačnerovi až osm let vězení. Do vazby šel i jednatel firmy Rocknet Ladislav Šmucr, v případu je obžalovaná také celá společnost. Mezi obviněnými jsou i ředitelka chomutovského zooparku Věra Fryčová, ředitel chomutovské městské policie Tomáš Douda a advokát Tomáš Kindl.

Jednání obviněných se týkalo podle krajského státního zastupitelství stavebních zakázek různých veřejných zadavatelů, trestné činnosti se podle kriminalistů dopouštěli od roku 2022 do současnosti.

Pachatelé a firmy v úmyslu zvýhodnit konkrétní stavební společnosti vytvořili systém, v němž si poskytovali majetkové a jiné výhody, popsalo zastupitelství činnost podezřelých. Obvinění jsou stíháni kvůli přijetí úplatku, zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, krácení daně a poplatku, zneužití pravomoci úřední osoby a kvůli podplácení. Ne všichni jsou obvinění ze všech trestných činů.