Obviněný primátor Hrabáč zůstane na volebním lístku ANO. Hlasy pro něj ale propadnou

Chomutovský primátor Marek Hrabáč měl na podzim vést ANO v Ústeckém kraji do voleb a brousil si dokonce zuby na křeslo hejtmana. Místo toho mu v úterý u dveří zazvonili kriminalisté, kteří si pro něj přišli kvůli podezření z korupce. ANO sice Hrabáče z kandidátky záhy vyškrtlo, jeho jméno přesto na hlasovacím lístku zůstane. Podle ministerstva vnitra už je totiž na změny pozdě. Kdo teď povede ANO v kraji do voleb, zůstává nejasné. Ústí nad Labem 6:00 11. srpna 2024 Primátor Chomutova Marek Hrabáč (ANO) opouští budovu okresního soudu, který ho poslal do vazby | Foto: Ondřej Hájek | Zdroj: ČTK

Čtyři dny dělily hnutí ANO od toho, aby mohlo jméno svého chomutovského primátora Marka Hrabáče z hlasovacího lístku pro podzimní krajské volby vymazat. Krajský úřad totiž kandidátní listiny definitivně uzamkl v pátek 2. srpna.

„V případě, kdy je kandidát z kandidátní listiny zmocněncem odvolán až po registraci kandidátní listiny, údaje o odvolaném kandidátovi na kandidátní listině, respektive hlasovacím lístku, zůstávají,“ popsal pro server iROZHALS.cz a Radiožurnál mluvčí ministerstva Adam Rőzler.

Na nástěnkách ve volebních místnostech se ale musí objevit informace, že ANO Hrabáče z kandidátky vyškrtlo. Přesto je pravděpodobné, že od některých voličů dostane preferenční hlas, v krajských volbách mohou lidé na lístku zakroužkovat až čtyři jména. Všechny takové hlasy pro něj ale propadnou.

ANO už nemůže nikoho na svou kandidátku ani dopsat, ale ani změnit pořadí jednotlivých politiků. „Ve vztahu k podzimním volbám do krajských zastupitelstev bylo možné doplňovat do kandidátní listiny další kandidáty nebo měnit pořadí kandidátů nejpozději do pondělí 22. července 2024 do 16.00,“ upřesnil Rőzler.

Z dvojky jednička

Kdo bude po Hrabáčově vyškrtnutí hlavní tváří předvolební kampaně ANO v Ústeckém kraji, zůstává nejasné. Chomutovskému primátorovi kryje na krajské kandidátce záda starosta ústeckého centrálního obvodu Tomáš Kirbs (ANO).

Na hlasovacím lístku sice bude mít dál pořadové číslo dvě, de facto se z něj ale stane jednička. Nicméně zda to bude on, kdo povede ANO v Ústeckém kraji do voleb, není jisté.

Kirbs agentuře ČTK v týdnu pouze vyhýbavě odpověděl, že nechce předjímat, zda bude hlavní tváří kampaně v regionu on. Pro Český rozhlas Sever pak dodal, že se to možná dovíme do několika dnů.

Sdílnější nebyl ani hlavní manažer ANO, poslanec a šéf hnutí v Ústeckém kraji Jan Richter. Na dotaz Českého rozhlasu Sever, kdo se stane kandidátem hnutí na hejtmana, odpověděl stroze: „Toto je v jednání.“ Současný hejtman Jan Schiller ze stejného hnutí na kandidátce nefiguruje.

Krajské volby se konají v pátek 20. a sobotu 21. září. Voliči si vyberou jeden hlasovací lístek s konkrétní stranou, hnutím nebo koalicí, na kterém mohou označit až čtyři politiky, jimž dají preferenční hlas. Pokud jich zakroužkují víc, bude se počítat hlas pouze pro politické uskupení, pro jednotlivé kandidáty ne.

Krajskými zastupiteli chtělo být v Ústeckém kraji podle statistického úřadu 686 kandidátů ze 14 uskupení. Hnutí ANO mělo na seznamu maximální počet 60 lidí, včetně Hrabáče, stejný počet má i dalších sedm uskupení. Krajské zastupitelstvo má 55 členů.

Volby v Ústeckém kraji vyhrálo v roce 2020 ANO, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu. Druhá skončila ODS s osmi mandáty. Třetí STAN a čtvrtí Piráti obdrželi šest mandátů. Na pátém místě skončila SPD s pěti zastupiteli, šestá KSČM se čtyřmi mandáty. Sedmou příčku obsadili Spojenci pro kraj se čtyřmi zastupiteli, na osmém místě byl Lepší sever také se čtyřmi mandáty. Aktuální vládnoucí krajskou koalici tvoří ANO, ODS a Spojenci pro kraj.