Hrabáč měl být lepším lídrem do voleb než já. Úplně se to nepovedlo, říká o chomutovské kauze hejtman

Policie v případu údajných machinací s veřejnými zakázkami v Ústeckém kraji obvinila čtrnáct lidí a pět firem z několika zločinů spojených s korupcí. Mezi nimi je chomutovský primátor Marek Hrabáč (ANO). „Pro ANO to samozřejmě není dobrá zpráva, každá kauza stranou zahýbe," řekl v rozhovoru pro Radiožurnál hejtman Ústeckého kraje z hnutí ANO, který kandiduje v letošních senátních volbách na Teplicku, Jan Schiller. Rozhovor Chomutov 22:26 7. srpna 2024

Na kauzu ve středu reagovali také radní Ústeckého kraje, odvolali ředitele Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Libora Tačnera, který je také obviněný v kauze, a rozhodli, že agendu Marka Hrabáče v krajské radě převezme radní Jan Růžička (KDU-ČSL), zvolený na kandidátce ODS. Má vedení Ústeckého kraje k dispozici detailnější informace o kauze, nebo jste při středečním jednání vycházeli čistě z informací médií?

Vycházeli jsme čistě z informací médií, protože policie ani státní zastupitelství nekomunikují tak, aby nám sdělily, čeho konkrétně se kauza týká. S předběžnou opatrností se navrhlo odvolání ředitele Tačnera a přesun agendy primátora Hrabáče do rukou radního Růžičky, což rada odsouhlasila.

Stáhl jsem body, které jsme měli v gesci pana Hrabáče, kde bylo asi dvanáct stavebních zakázek, protože je necháme prověřit. Nařídil jsem také, aby byl proveden audit až do roku 2018, kdy začínaly zmiňované firmy spolupracovat s naší Správou a údržbou silnic, aby se prověřilo, jestli skutečně nedošlo k nějakému pochybení.

Připravované audity

ČTK vás citovala po jednání rady, že kraj nechá prověřit všechny zakázky Správy silnic od roku 2018, které se týkají firem, které jsou zmiňovány ve vyšetřování případu. Nechystáte širší audit? Nemohly být problémy i u jiných zakázek a smluv než těch, které se týkají zatím v médiích probíraných firem?

Určitě ano. Souborů opatření bude mnohem víc, takže nejdříve prověříme firmy, které jsou známé z médií, můžou se ale samozřejmě objevit další firmy. Rozšíříme to i na to, že se udělá celkový audit.

Chystáme do nejbližší rady, že předložíme podmínky pro výběrové řízení na nového ředitele Správy a údržby silnic s tím, že budeme chtít externě prověřit celou firmu v zakázkách, které byly do tří milionů, protože Správa a údržba silnic rozhodovala právě o zakázkách do tří milionů sama a vůbec o tom nevěděla rada a ani odbor na krajském úřadě, je to čistě v její gesci.

Je důležité říct, že se to s největší pravděpodobností týká jen zakázek na Chomutovsku, to znamená, že to kraj zasahuje jenom okrajově, protože pan Hrabáč je radním pro dopravu a hospodaření na komunikacích.

Kdy předpokládáte, že byste mohli mít výsledky auditů?

Předpokládám, že co nejdřív. Stanovili jsme podle výsledků a podle součinnosti s orgány, které vedou řízení, že to bude co nejdříve. Nezadávali jsme termín, protože jsme se dozvěděli, že policie zabavila jak servery, tak některou počítačovou techniku Správy a údržby silnic, takže se do některých aplikací nedostaneme.

Některé smlouvy jsou i papírově, takže určitě nebudeme čekat na návrat výpočetní techniky, ale budeme konat i ve formě, ve které to mají, a to znamená papírově.

Krajské volby

Za měsíc a půl budou krajské volby. Budete se funkci šéfa krajské Správy a údržby silnic snažit obsadit do té doby, nebo už to necháte na ty, kdo budou zvoleni na konci září?

Určitě stanovíme podmínky na to, aby byl vybrán, ale myslím si, že tím, jaké jsou zákonné lhůty, už to nestihneme a nového ředitele bude vybírat nové vedení.

Pan Hrabáč měl být lídrem hnutí ANO v krajských volbách v Ústeckém kraji, jeho jméno výbor hnutí vyškrtl z kandidátní listiny. Očekáváte, že kauza poznamená výsledek hnutí v krajských volbách?

Myslím si, že pro ANO to samozřejmě není dobrá zpráva, každá kauza stranou zahýbe. Jak jsem vedl radu a celé zastupitelstvo, tak jsme za čtyři roky odvedli kus dobré práce, ale bohužel lidé si nebudou pamatovat dobré věci, které jsme udělali, ale bohužel jen takové kauzy.

Doufám, že se lidé zamyslí nad dobrými věcmi a vyhodnotí, že to bylo selhání jedince, a to ještě ne na kraji, ale v Chomutově. Myslím si, že by mohli být shovívavější ve volbách a skutečně tu důvěru nám dát dál.

Říkáte, že pan Hrabáč působil v Chomutově, ale vy jste si ho vybrali jako lídra do krajských voleb.

Vybralo ho krajské vedení. Byli jsme nominováni dva - já a pan Hrabáč. Krajské vedení se rozhodlo pro pana Hrabáče. Počítali s tím, že prostě bude lepším lídrem, lepším hejtmanem. Jak je vidět, tak se to úplně nepovedlo. Uvidíme teď, jak se k tomu naše krajské vedení postaví.