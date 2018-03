6. 9. 2016 |Jaroslav Plašil, Radek Šamša |Tenis

Tenistka Lucie Šafářová si poprvé v kariéře zahraje semifinále US Open. S domácí Bethanie Mattekovou-Sandsovou přehrály americkou dvojici Asia Muhammadová, Taylor Townsendová 6:1 a 6:2. Teď česká hráčka věří, že v deblu postoupí v New Yorku do finále a třeba i dosáhne na třetí grandslamový titul ve čtyřhře.