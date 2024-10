‚Ptala jsem se, jestli je to vůbec možné.‘ Stolní tenistka Matelová je mistryní Evropy ve čtyřhře

Stolní tenistka Hana Matelová vybojovala na mistrovství Evropy v Linci zlato ve čtyřhře. Se Slovenkou Barborovou Balážovou porazily ve finále 3:2 na sety rakousko-rumuskou dvojici Sofii Polcanovou s Bernadette Szöcsovou, které obhajovaly titul. Pro český stolní tenis je to první medaile od triumfu Antonína Gavlase s Renátou Štrbíkovou ve smíšené čtyřhře v roce 2013. Linec 12:31 21. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hana Matelová s Barborovou Balážovou slaví titul mistryň Evropy ve čtyřhře | Foto: imago sportfotodienst / IMAGO | Zdroj: ČTK

Československá dvojice Matelová-Balážová dosáhla po čtrnácti letech spolupráce na evropský titul. „Ptala jsem se Báry, jestli je to vůbec pravda, jestli je to možné. A je to možné,“ reagovala nadšeně mistryně Evropy ve čtyřhře Matelová. Čtrnáct let spolupráce mezi československým duem tak vyvrcholilo v evropský titul. A česká hráčka přiznala, že jí úspěch přiměl rozmyslet si plány do budoucna.

„Měl to pro mě být poslední turnaj, ale staly se nějaké věci. Takže si zahrajeme minimálně ještě mistrovství světa v Dauhá, kde budeme obhajovat čtvrtfinále. Teď jsme to možná prolomily, tak snad to cinkne i na světovém šampionátu,“ směje se mistryně Evropy Matelová společně se slovenskou kolegyní Balážovou, se kterou se těší na další spolupráci.

Sny se plní! ❤️ Hana Matelová je mistryní Evropy ve čtyřhře! To se českému stolnímu tenisu nepodařilo dlouhých 56 let…



Ve dvojici se Slovenkou Barborou Balážovou si na evropském šampionátu v Linci poradily se všemi soupeřkami, získaly 4 výhry v těžkých zápasech, v semifinále… pic.twitter.com/ldyS9nuoG3 — Český olympijský tým (@olympijskytym) October 20, 2024

Favoritkami ve finále ale byly Rakušanka Polkanová a Rumunka Szöcsová. Slovenka Balážová přiznala nervozitu. „Před zápasem, asi tři minuty před nástupem, jsem Hance řekla, že totálně panikařím. Když jsem vstoupila na kurt, všimla jsem si, že i soupeřky byly nervózní. Takže jsem věděla, že tam je šance,“ řekla Balážová.

Celý duel se rozhodl až v pátém setu, který popsala Matelová. „Měly jsme výborný nástup do pátého setu. Říkala jsem, že je to jen o tři body, že to dáme, že to nějak dotlačíme. Skvělé, neskutečné,“ radovala se Matelová po zisku titulu.