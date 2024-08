Na soupeřky jsme měly recept, ale některé věci jsme nedodržovaly, mrzí Muchovou po semifinále čtyřhry

Karolína Muchová a Linda Nosková na olympijské finále nedosáhly a v Paříži budou bojovat o bronzové medaile. V semifinále podlehly Italkám Saře Erraniové a Jasmine Paoliniové 3:6 a 2:6. V rozhovoru pro Radiožurnál Sport mluvily tenistky o specifickém super tie-breaku nebo o schopnostech Sary Erraniové. Rozhovor Paříž 19:44 2. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Linda Nosková a Karolína Muchová budou hrát na olympijských hrách o bronz | Foto: Violeta Santos Moura | Zdroj: Reuters

Jaké jsou vaše bezprostřední pocity po semifinálové prohře?

Karolína Muchová: Jsem smutná, že nám to nevyšlo. Myslím, že jsme do toho daly všechno. Po prohře je to tak vždycky, kor ještě na olympiádě. Obě jsme věřily, že máme šanci vyhrát a dostat se do finále.

Třikrát se vám povedlo v Paříži vyhrát zápas přes závěrečný super tie-break, tentokrát to nevyšlo. Co bylo v tomto utkání jinak, bylo to kvalitou soupeřek?

Linda Nosková: Myslím, že soupeřky nepolevily, nějak extrémně nezměnily hru, která nám úplně nevyhovovala. Ve druhém setu jsme do toho chtěly trošku víc jít, ale začátek se nám úplně nepovedl.

Pomalé i překvapivé podání

Setkaly jste se během kariéry na okruhu WTA s někým, kdo podával tak pomalu, ale zároveň tak efektivně, jako Erraniová?

Muchová: Myslím, že měly dobře vymyšlenou taktiku. Vypadalo to, že byl servis pomalý, což skutečně je, ale na antuce to není úplně lehké. Měly to dobře vymyšlené, Erraniová se pak stahovala k síti a Paoliniová zůstala vzadu. Šlo vidět, že spolu nehrály poprvé, hrají spolu už nějakou dobu a ví, jak se k tomu postavit. Myslím si, že takticky hrály líp než my.

Jak byste zhodnotily hru Erraniová, která navzdory vyššímu věku chodila hodně na síť, byla dravá, rychlá, měla skvělé reakce?

Muchová: Měly jsme na ni recept, ale některé věci, co jsme si říkaly, třeba loby, jsme úplně nedodržovaly. Ale moc nás k tomu nepouštěly. Jak zmínila Linda, není to její první debl, je velmi zkušená, ví, co kam zahrát, na síti je šikovná. Takže myslím, že jsme na ně úplně nevyzrály, možná jsme to nezahrály občas nejchytřeji. Ale na druhou stranu pochválím soupeřky, protože fakt hrály dobře obě dvě.

Erraniová podávala na mečbol spodem, což bylo asi překvapení. Jaká byla vaše bezprostřední reakce?

Nosková: Naštěstí byla na returnu Kája, takže jsem se s tím úplně nemusela potýkat.

Muchová: Měla bych být připravena na vše, ale popravdě jsem to nečekala a vymyslela z toho ještě větší blbost.

Sara Errani hit an underarm serve on match point against Linda Noskova & Karolina Muchova. First Olympic medal at 37 years old for Errani pic.twitter.com/ZfkeuN6frm — edgeAI (@edgeaiofficial) August 2, 2024