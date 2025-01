Singl byl priorita, debl se začal vyvíjet bokem, překvapila Siniakovou její úspěšnost ve čtyřhře

Tenistka Kateřina Siniaková bude bojovat o desátý grandslamový titul v ženské čtyřhře. Společně s Američankou Taylor Townsendovou bude hrát ve finále Australian Open proti tchajwansko-lotyšské dvojici Hsieh Su-Wei, Jelena Ostapenková. Osmadvacetiletá česká reprezentantka má na největších turnajích v soutěži deblistek výtečnou bilanci, která jí samotné ani nedochází. Melbourne 19:30 25. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková v zápase Australian Open | Foto: Kim Kyung-Hoon | Zdroj: Reuters

Když se to spočítá, zní to až neuvěřitelně. Ze čtyř desítek navštívených grandslamů mezi dospělými se z každého druhého Kateřina Siniaková vracela aspoň jako semifinalistka a ve čtvrtině případů to bylo ještě o jednu úroveň lepší. Tohle je její dvanácté finále. A devět z předchozích jedenácti proměnila v titul.

„Myslím, že to přišlo tak samo. Jak se říká, že má člověk talent na to a na to, tak se opravdu cítím doma ve čtyřhře. Cítím se doma na síti, nebojím se toho míče, nebojím se tam stát a jít. Měla jsem štěstí seshora a tím, že makám a trénuji, se to doufám zlepšuje a ta cesta ještě není u konce,“ popisuje čeká tenistka.

Siniaková je fenomenální deblistkou, svůj první na okruhu WTA vybojovala před jedenácti lety v Taškentu s Aleksandrou Krunićovou a ještě ten samý rok 2014 uzavřela dalším vyhraným turnajem v Limoges, kde triumfovala s krajankou Renátou Voráčovou.

V té době už sice měla ve sbírce i tři tituly z dívčí čtyřhry na grandslamech s Barborou Krejčíkovou z předchozí sezóny, ale ani tak by ji v té době nenapadlo, že bude jednou tak úspěšná.

„Singl byl priorita. Debl se začal vyvíjet bokem a najednou je z toho prostě wow. Když si vzpomenu, tak Lucka Hradecká je ta, která mě vytáhla na moje první grandslamové finále na US Open. Pak už se to rozjelo, že se nestačím divit,“ vypráví Kateřina Siniaková o spojení se zkušenou Lucií Hradeckou, se kterou dosáhla na US Open v roce 2017 na své první grandslamové finále mezi dospělými deblistkami.

Další rok přišly i první tituly, to už znovu tvořila dvojici s Barborou Krejčíkovou, se kterou pak vyhrála dohromady sedm grandslamových titulů, olympijské zlato i Turnaj mistryň. A se všemi velkými trofejemi se staly jedním z nejlepších párů historie.

Ale úspěšná je Siniaková i se zahraničními spoluhráčkami. Osmý grandslamový titul má s Coco Gauffovou ze Spojených států a zatím poslední s další Američankou Taylor Townsendovou, se kterou teď v Melbourne usiluje o další.

„Myslím, že se super doplňujeme. Odehrály jsme tady skvělé zápasy,“ věří Siniaková, že to bude platit i ve finále Australian Open, které začne v neděli po páté hodině ranní.