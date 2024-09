Siniaková a Townsendová nepostoupily do finále na US Open, padly s francouzsko-čínskou dvojicí

Tenistka Kateřina Siniaková do finále čtyřhry na US Open nepostoupila. S americkou spoluhráčkou Taylor Townsendovou podlehly ve čtvrtek na betonových dvorcích v New Yorku francouzsko-čínské dvojici Kristina Mladenovicová, Čang Šuaj 5:7, 6:4, 3:6. Utkání prohrály po více než dvou hodinách hry. New York 6:36 5. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tenistky Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová | Foto: Luke Hales | Zdroj: Getty Images via AFP / Profimedia

„I když to třeba ve třetím setu vypadalo hezky, tak tenhle zápas nám vůbec nesešel. Nešlo nám to podle představ. Bylo super, že jsme přesto bojovaly a nechaly tam všechno. Bohužel holky vyhrály tím, že jsme udělaly víc chyb,“ řekla novinářům Siniaková.

Osmadvacetiletá Siniaková, která se po turnaji stane znovu deblovou světovou jedničkou, nevyužila šanci získat jubilejní desátý grandslamový titul a druhý na US Open. Ve Flushing Meadows triumfovala jen před dvěma lety s Barborou Krejčíkovou.

Nasazené trojky Siniaková s Townsendovou nenavázaly na letošní společný triumf ve Wimbledonu. Česká tenistka předtím také zvítězila s další Američankou Coco Gauffovou na Roland Garros. Rodačka z Hradce Králové zakončí sezonu s grandslamovou bilancí 19 výher a dvou porážek.

„Dneska to velice mrzí a jsme zklamané, ale víme, že jsme tam nechaly vše. I když to nebyl náš den, musím v tom najít pozitiva. Budu dál trénovat a makat na sobě. To, že to dnes nevyšlo, mě mrzí, ale tak to je,“ doplnila Siniaková.

Siniaková s Townsendovou ztratily první sadu v koncovce. Ve 12. gamu za stavu 5:6 prolomily Mladenovicová s Čang Šuaj hru Siniakové na servisu a využily hned první setbol.

Česko-americká dvojice ve druhé sadě reagovala. Díky dvěma brejkům utekly Siniaková s Townsendovou do vedení 4:0 a podařilo se jim poté vývoj duelu srovnat.

Také rozhodující třetí set měly Siniaková s Townsendovou dobře rozehraný, v páté hře získaly brejk na 3:2. Poté ale wimbledonské šampionky ztratily zbývající čtyři hry a Mladenovicová s Čang Šuaj proměnily první mečbol.