Jedna energická, druhá klidnější. ‚Proto jsme perfektní pár,‘ shodují se tenisové sestry Penickovy

Tenisové Australian Open „dobývá“ další sourozenecká dvojice. Americká dvojčata českých rodičů Annika a Kristina Penickovy jsou na grandslamu v Melbourne poprvé, ale společně slaví postup do finále juniorského deblu. A vděčí za to i těsné výhře nad jinými sestrami Alenou a Janou Kovačkovými 11:9 v rozhodujícím setu. Zážitek ještě umocnilo přeložení zbytku zápasu kvůli dešti na druhý nejvýznamnější stadion areálu, kde odehrály koncovku duelu. Melbourne 21:41 23. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká dvojice Kristina a Annika Penickovy (archivní foto) | Foto: Brad Penner | Zdroj: ČTK / AP

Annika se usmívá a uznává, že když to bylo nejdramatičtější, a soupeřky vyrovnaly ze stavu 6:9 na 9:9, nechala to radši na sestře a do dlouhé výměny se nepletla. Penickovy se dostaly do vedení 10:9 a další mečbol už využily.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si americká dvojčata českých rodičů tenistky Anniku a Kristinu Pěničkovy

„Dostaly jsme se přes to a měly jsme dobrou energii. Na Margaret Court Aréně jsme si to užily,“ radují se tenisová dvojčata Kristina a Annika Penickova. Na kurtu je poznáte snadno, Kristina hraje pravou, Annika levou, ale když vystoupí z výtahu a přijdou na rozhovor ve stejném oblečení, už je to trochu složitější.

Ale povahu stejnou nemají, říká Annika, prý ta klidnější z páru. „Kristina je víc energická, já jsem klidnější, takže dohromady tvoříme perfektní pár. V Česku jsme byli o Vánocích, ale jinak se tam těžko dostáváme, když je těch turnajů tolik,“ vypráví Annika Pěničková, která by mohla v Česku najít i několik dalších úspěšných sourozeneckých dvojic.

Příběhem by jim mohly být nejblíž dvojčata Karolína a Kristýna Plíškovy, které mimochodem jako juniorky před patnácti lety také hodně zazářily v Austrálii. Doma v Americe je srovnávají se slavnými sestrami Serenou a Venus Williamsovými, ale Annika a Kristina chtějí jít vlastní cestou.

„Jedeme si to svoje. Chceme, aby nás lidi poznávaly, že jsme to my a nesnažíme se být někdo jiný,“ potvrzují sestry.

Teď mohou Annika a Kristina zazářit ve svém prvním grandslamovém finále, do kterého se bude Kristina snažit postoupit kromě deblu i mezi mladými singlistkami.

Musí to být neskutečný zážitek. Kvůli nepříznivému počasí se tento sesterský juniorský duel dohraje pod střechou v Margaret Court Aréně, ve 2. nejvýznamnějším kurtu #AusOpen pic.twitter.com/HaXX4wQAg3 — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) January 23, 2025