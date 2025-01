Cíl je jasný, chceme vyhrát. Už se cítím lépe, ale občas kašlu i na kurtu, přiznává Siniaková po postupu

Nejlepší deblistka světa Kateřina Siniaková se na letošním Australian Open pere s nemocí. Pořád ji přepadnou záchvaty kašle, ale v Melbourne už se snad všechno obrací k lepšímu. Společně s Američankou Taylor Townsendovou prošla do čtvrtfinále po zřejmě nejlepším výkonu na turnaji. Radost jí dělá i návrat vážně zraněné kamarádky a bývalé spoluhráčky Storm Hunterové. O tom všem mluvila v rozhovoru pro Radiožurnál Sport. Melbourne 22:40 20. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková | Foto: James Rea | Zdroj: Profimedia

Gratuluji k postupu. Jak se aktuálně cítíte? Na začátku turnaje jste měla zdravotní problémy.

Určitě se cítím lépe, ani nevnímám, že mi něco bylo, kdybych neměla stále kašel. Občas chytám záchvaty, ale cítím se o hodně lépe. Jsem tady připravená nechat vše.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor reportéra Radiožurnálu Sport Jaroslava Plašila s tenistkou Kateřinou Siniakovou

Chce se vám kašlat i na kurtu?

Ano, občas kašlu i na kurtu. Nevím, jestli to je poznat, ale nejhorší to je večer, kdy to je hrozné. Trošičku se šetřím, takže to, že hraju už jenom čtyřhru, může být výhoda. Hraju obden, takže mám více volna a jsem na sebe opatrná. Až se vrátím domů, tak půjdu na kontrolu, protože to není normální.

Tady nikam nezajdete?

Zatím to tak nechám. Tím, že se cítím líp a že se to zlepšilo, tak jsem někam nešla. Doktoři by mi tady asi pomohli, byla jsem za nimi na začátku turnaje, ale snažím se to neřešit.

1:32 Vycházelo nám vše, co jsme chtěly, těší Siniakovou postup do čtvrtfinále čtyřhry. Stále však kašle Číst článek

Řekli vám, že jste zdravá?

Přesně tak. Já si za nimi přišla pro něco na zklidnění kašle, paní doktorka mi dala tabletky a řekla, že sirup nemá, ať si pro něj jdu do lékárny. Tam jsem si ho podle jejich předpisu koupila. Poté jsem šla na konzultaci, jestli je to správné, a jiná paní mi říká, ať to neberu. Nebyla si jistá, jestli tam nejsou látky s dopingem. Byli jediní, kdo mi vlastně mohli pomoct, ale i proto za nimi nejdu.

Tak alespoň neriskujete, že ten příspěvek není zakázaný.

To ano, nebudu riskovat. Kdyby se mi to zhoršilo, tak možná, ale tím že se to zlepšovalo, tak jsem ráda.

Takže kombinace čaje a cibule?

Čaj piju každý den, cibuli ale ne.

Na kurtu ale záříte, v osmifinále jste vypadala, že vám vše vychází.

Přesně tak, byl to super zápas. S Taylor Townsendovou se nám to sešlo a vycházelo úplně všechno, co jsme chtěli. Hráli jsme agresivně a postupem zápasu jsme hráli lépe a lépe.

Postup do čtvrtfinále má v sobě skrytý bonus v tom, že vám zajistí jistotu udržení světové jedničky ve čtyřhře.

Za to bych byla moc ráda, ale myslím si, že cíl je jasný, chceme vyhrát. Doufám že se mi bude dařit, zůstanu zdravá a dosáhnu toho.

Dnes téměř dokonalý zápas pro Katku a Taylor, padalo tam kolikrát i nemožné nebo ne úplně chtěné:)

Super čtvrtfinále. Ještě jedna výhra a Katka bude mít jistotu no1 i po #AusOpen pic.twitter.com/6lOPmmuTU5 — Jaroslav Plasil (@JaroslavPlasil) January 20, 2025

V minulém roce jste Australian Open odehrála s domácí Storm Hunterovou, která se bohužel zranila a snaží o návrat po těžkém zranění. Tím, že jste společně hráli, tak jste si jistě získala i některé australské fanoušky.

Doufám, že mi stále fandí. Kdybych hrála proti Australankám, tak to bude trošku jiné, ale publikum je super, mám to tu hrozně ráda a všechny kurty a arény jsou nádherné.

Viděla jste se s Hunterovou? Sama jste říkala, že mezi zápasy máte dost času.

Ano, viděla, dokonce nás pozvala k sobě domů. Grilovali jsme a já si to hrozně moc užila. Letos se snažím nabrat co nejvíc pozitivní energie z okolí a kamarádů. Jsem nadšená, že jsem ji mohla vidět, protože to bylo náročné, a do Austrálie si na kafíčko během sezony úplně neskočím. Myslím si, že to zvládá skvěle a doufám, že se brzy vrátí.

Kateřina Siniaková (vlevo) s deblovou parťačkou Storm Hunterovou | Zdroj: Profimedia

Jaká na té grilovačce byla atmosféra? Co může tenista během turnaje jíst?

Já můžu všechno. Maso, zeleninu, brambory a musím říct, že to bylo moc dobrý. Přišlo i pár jiných hráček a jen málokdy se mi stane, že se sejdeme. Takže jsem si to užila.



Co za maso jste ochutnala?

Jehněčí, hovězí a ještě tam byly klobásy, brambory, hrášek a další zelenina. Fakt jsem plná pochval.

Z toho můžete čerpat do konce turnaje.

Přesně tak. Říkala jsem jí, ať mě pozve ještě jednou, když vidí, jak jsem poté hrála. Je super, že během turnaje můžete s někým sdílet něco jiného než tenis. Být pořád zavřený na pokoji je jinak náročné.



Jste domluvená s Taylor Townsendovou, že byste Hunterové pomohla na pár turnajích, aby se mohla vytáhnout zpět?

Určitě, Storm mi psala a já si řekla, že kdykoliv budu moct, tak si s ní ráda zahraju. Nebráním se tomu.