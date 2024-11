Chtěly jsme předvést super tenis. Byly jsme agresivní, říká Siniaková po druhé výhře na Turnaji mistryň

Tenistka Kateřina Siniaková má na Turnaji mistryň v Rijádu velmi blízko k účasti v semifinále. Společně s Američankou Taylor Townsendovou vyhrála v Saúdské Arábii i druhý zápas ve skupině, tentokrát nad americko-australskou dvojicí Nicole Melicharová-Martínezová a Ellen Perezová 6:2, 6:2. Velmi pozitivní skóre se může v boji o postup hodit. Od zpravodaje z místa Rijád 16:48 4. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou | Foto: VCG | Zdroj: Reuters

Na Turnaji mistryň se v pondělí utkaly páry, které vyhrály první zápasy ve skupině, ale vylepšit úvodní výkon se povedlo hlavně česko-americké dvojici.

„Šly jsme tam a chtěly předvést super tenis. Myslím, že se nám to dnes skvěle povedlo. Byly jsme agresivní, tlačily je, takže je to samozřejmě bonus a je super, že výsledek vypadá tak, jak vypadá. Za mě super zápas,“ pochvalovala si Siniaková.

Američanka s českými rodiči

„Hrají silně, měly vysoké procento úspěšnosti prvního podání, měly dobrý tlak na síti i zezadu, moc nekazily. Kačka hrála dobře. My naopak neměly nejlepší den. Ony hrály dobře, my špatně,“ navázala na hodnocení Siniakové Nicole Melicharová-Martínezová, americká spoluhráčka Australanky Ellen Perezové.

Melicharová-Martínezová je dcerou českých rodičů, a také proto můžete v hledišti v Rijádu občas slyšet povzbudivá česká slova z boxu, i když tentokrát jeden hlas chyběl.

„Mám tady známé i rodiče. Mamka dnes nepřišla, je trochu nachlazená a zůstala na hotelu. Možná jí dám za vinu, že jsme prohrály. Ale podporu tady mám, takže je to fajn. Příště tady mamka bude určitě. Kačka s Taylor rozhodně vyhrají skupinu, my budeme bojovat o druhé místo, takže musíme vyhrát další zápas a uvidíme,“ řekla po zápase Melicharová-Martínezová, která by se ráda utkala se Siniakovou znovu.

„Musíme hrát do posledního zápasu. Už dvakrát jsem byla v situaci, kdy jsem jeden zápas vyhrála, jeden prohrála a třetí jsme musely vyhrát, abychom postoupily. Snad nám to vyjde. Člověk nikdy neví, možná s nimi budeme hrát znovu,“ vypočítávala americká tenistka.

Siniaková a Townsendová už mají opravdu velmi blízko k postupu, jistotu jim může dát výsledek večerního duelu. Pokud Ukrajinka Lyudmyla Kičenoková a Lotyška Jelena Ostapenková zvítězí nad Hsieh Su-Wei z Tchaj-wanu a Belgičankou Elise Mertensovou, česko-americký pár postoupí.