Siniaková s Townsendovou ovládly čtyřhru na Australian Open, česká deblistka slaví 10. grandslam

Siniaková s Townsendovou získaly společně druhý grandslamový titul a navázaly na loňský triumf z Wimbledonu.

Za vítězství obdržely šek na 810 000 australských dolarů (asi 12,2 milionu korun). Osmadvacetiletá rodačka z Hradce Králové uspěla ve čtyřhře na Australian Open také v letech 2022 a 2023 po boku Barbory Krejčíkové.

Ziskem 10. grandslamového titulu se Siniaková odpoutala v historickém českém žebříčku od Heleny Sukové. V čele je s 12 deblovými vítězstvími Jana Novotná.

Their second Grand Slam title together, the no.1 seeds proved to be too good at the end - here's to Siniakova/Townsend, our #AO2025 women's doubles champions 😍😍@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/WkgHoPpPQi