17. 5. 2016 | ČRo, Tomáš Bystrý |Zprávy z domova

Část daně z tabáku by mohla jít do rozpočtu ministerstva zdravotnictví. Návrh České lékařské komory (ČLK), který by resortu mohl ročně přinést pět miliard korun navíc, ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček (ČSSD) zařadí do krizového plánu, který mu uložil do konce května vypracovat premiér. Němeček to řekl to po jednání s prezidentem ČLK Milanem Kubkem.