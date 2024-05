Poslední týden lidem zbývá na zaplacení daně z nemovitosti nebo její první splátky, pokud vyměřená daň přesáhla 5000 korun. Povinnost se týká zhruba čtyř milionů poplatníků. Pokud by někdo nedostal elektronicky nebo poštou platební údaje, Finanční správa doporučuje, aby se obrátil na svůj příslušný finanční úřad. Praha 15:44 25. května 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zbývá poslední týden na zaplacení daně z nemovitosti. Většina obcí ji letos zvýšila (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

„Úhrada může být udělána například bankovním převodem nebo pomocí QR kódu. Jde to ale i postaru na pokladně správce daně, nabízí se také úhrada prostřednictvím SIPO,“ upřesňuje pro Radiožurnál Petr Koubovský z Komory daňových poradců.

Ústí nad Labem plánuje zvednout daň z nemovitosti pro parcely, které jsou podle města problematické Číst článek

V letošním roce se výměra daně zvýšila kvůli růstu základního koeficientu o 80 procent. V některých obcích je ale růst výraznější, protože si současně zvýšily i svůj místní koeficient. Výnos daně z nemovitosti je stoprocentním příjmem obcí, ve kterých se nemovitost nachází.

Finanční správa od poloviny dubna rozesílá platební informace k dani z nemovitosti. Zhruba 1,1 milionu držitelů datových schránek je dostalo touto cestou, další zhruba milion lidí, kteří si o to sami požádali, e-mailem. Ostatním lidem zasílá Finanční správa dopisy obsahující složenku, celkem jich je zhruba 1,8 milionu, sdělil mluvčí Finanční správy Tomáš Weiss.

Vyměřená daň z nemovitosti se letos zvýšila, což podle Weisse vyvolalo řadu dotazů na finanční úřady. „S těmito dotazy se setkáváme hlavně ve městech, kde došlo vedle navýšení základní sazby daně vyplývající ze zákona také k zavedení či zvýšení místního koeficientu. Snažíme se proto na územních pracovištích a telefonních linkách poskytovat maximálně jasné a srozumitelné informace, aby lidé lépe pochopili důvody přijatých změn a jejich vliv na výši daně,“ řekl.

Změny v daních

Weiss upozornil, že místní koeficient využívá zhruba 1100 obcí v Česku, tedy přibližně každá pátá až šestá. Podle lednových statistik Finanční správy si letos nastavilo místní koeficient o 67 obcí víc než v loňském roce. Žádná přitom nevyužila novou možnost nastavit koeficient nižší než jedna, což by daňovou zátěž snížilo.

Správné navýšení daně z nemovitosti by mohlo v Praze uvolnit i tisíce bytů, naznačuje sociolog Číst článek

Daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb a jednotek, jejichž sazby se odvíjejí od charakteru nemovitosti. Daň se poté násobí koeficientem, který je stanovený podle velikosti obce, a případně místním koeficientem, který se může pohybovat v rozmezí 0,5 až pět s přesností na jedno desetinné místo. Pokud si obec žádný místní koeficient nestanoví, počítá se hodnota jedna.

Daň z nemovitosti letos doznala i další změny kromě zvýšení základního koeficientu. Upravila se i pravidla vykazování garáží nebo obytných místností určených pro pronájem turistům, což v lednu znamenalo pro víc lidí povinnost odevzdat daňové přiznání. „Úředníci vybrali bezmála 400 000 daňových přiznání, meziročně zhruba o 25 procent více,“ uvedl Weiss.

Daň z nemovitosti je splatná do konce května, v případě jejího rozdělení je druhá splátka do konce listopadu. Pokud celková daňová povinnost u jednoho správce daně činí méně než 30 korun, daň se neplatí. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, ze kterých se daň předepisuje vždy, a to v minimální výši 50 korun. Loni se na dani z nemovitosti vybralo 12,45 miliardy korun.