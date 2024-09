Nový Zéland ztrojnásobí vstupní turistickou daň na 1400 korun. Chce se bránit overturismu

Popularita země, kde se natáčel Pán prstenů, si však vybírá daň na její křehké přírodě. Ta je zároveň jedním z tamních největších lákadel. Zhoršování životního prostředí přitom také způsobuje, že je země méně odolná vůči přírodním katastrofám. Těm je země stále víc vystavena v důsledku klimatických změn.

Před rokem 2019 byl přitom cestovní ruch největším exportním odvětvím Nového Zélandu. Zaměstnával 8,4 procenta pracovních síl a podílel se na tvorbě HDP přibližně šesti procenty. Například v letech 2016-2019 se na ostrovní stát, kde žije pouze 5 milionů stálých obyvatel, sjelo zhruba 11 milionů návštěvníků.

S neudržitelným přílivem turistů bojují přitom i některé oblíbené evropské destinace, jako například Benátky. Ty letos na jaře zavedly na zkoušku daň za vstup do města pro tzv. jednodenní turisty. Ve španělské Barceloně budou muset návštěvníci od října zaplatit turistickou daň ve výši 7,50 eur (necelých 200 korun) za noc

Někteří podnikatelé v novozélandském cestovním ruchu se ale obávají, že by toto zvýšení mohlo odradit návštěvníky. NZ Airports tvrdí, že to bude „špatné pro ekonomiku“, zatímco Tourism Industry Aotearoa to označila za „překážku, která neuvěřitelně prodraží návštěvu Nového Zélandu“.

Asociace upozorňuje, že zvýšení daně vstoupí v platnost ve stejnou dobu, kdy se o 60 procent zvýší poplatky za novozélandská víza pro návštěvníky. Tím se celkové náklady na vstup do země vyšplhají na 500 novozélandských dolarů (asi 7 tisíc korun).