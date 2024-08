Turistická daň v Itálii by se mohla vyšplhat až na 625 korun za noc. Hoteliéři jsou proti

Italská vláda se chystá výrazně zvýšit turistickou daň, která se platí při pobytech v hotelech a dalších ubytovacích zařízeních. Maximální sazba daně by mohla vystoupat na 25 eur za osobu a noc (625 korun), píše italský tisk, podle kterého má již kabinet připravené paragrafované znění novely zákona. S návrhem nesouhlasí hoteliéři. Podle ministerstva pro turismus se bude o návrhu ještě jednat. Řím 8:08 7. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vybírat novou turistickou daň by podle navrhované úpravy mohla všechna italská města (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

V současnosti se v části italských měst platí turistická daň v maximální výši pět eur za osobu a noc. Sazba může činit až deset eur za osobu na noc v Římě.

Podle nové vládní úpravy by se sazba odvíjela od ceny ubytování. Při ceně ubytování pod 100 eur by daň činila pět eur, u nejdražších pobytů s cenou nad 750 eur by mohla činit až 25 eur. Konkrétní výši by si radnice mohly určit samy.

Vybírat turistickou daň by podle navrhované úpravy mohla všechna italská města. V současnosti tak může daň vybírat zhruba 1000 z 8000 italských obcí. Těm daň každoročně přináší přes 700 milionů eur.

S návrhem nesouhlasí sdružení hoteliérů. „Nejsme bankomaty radnic,“ uvedlo sdružení Confindustria Alberghi. Asociace uvádí, že například u pokojů s cenou mírně nad 100 eur by se výrazně zvýšila daňová zátěž, jelikož by turistický odvod činil až deset eur za osobu a noc.

Vláda ale ujišťuje, že ještě není nic rozhodnuto. „Dialog (o zvýšení daně) bude pokračovat v září,“ uvedlo ministerstvo pro turismus. O záležitosti chtějí také ještě jednat města, prohlásilo v úterý jejich sdružení Anci.