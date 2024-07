Sestavování rozpočtu bude čím dál těžší, ani utajení přípravy nezabrání gejzíru bizarností

Jak bude vypadat rozpočet na příští rok se veřejnost dozví na konci srpna. Postarala se o to změna rozpočtových pravidel, která loni prošla nepovšimnutá Parlamentem, aby se letos, když poprvé začala platit, stala centrem kritiky. Faktem prostě je, že vláda odhalila předpokládaný schodek, ale všechny další podrobnosti si chce nechat pro sebe. Komentář Praha 16:30 15. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozpočet na rok 2025 bude rozhodně zajímavý, i když bude v létě jeho příprava ochuzená o obecenstvo | Foto: Petr Horník/Právo | Zdroj: Profimedia

Jasno má být na konci srpna. Nejen kvůli tomu, že v tu dobu už by měli jednotliví ministři vědět, kolik dostanou, a měli by s tím být i smíření. Koncem prázdnin také ministerstvo financí předloží novou prognózu na příští rok.

Ministr sociálních věcí Marian Jurečka by měl přepracovat a dokončit svoji důchodovou reformu, která spočívá v tom, že lidé půjdou později do důchodu.

Sněmovna ji zatím schválila v prvním čtení, teď se dál ladí. Sice je dost možné, že na žádnou reformu kvůli volbám v roce 2025 nakonec nedojde, ale možnost tu stále je.

To samé platí o reformě sociálních dávek, kdy má vzniknout jedna superdávka pro ty, co ji nejen potřebují, ale také aspoň předstírají, že chtějí pracovat.

Aktuálně činí výdaje na všechny sociální dávky 40 procent všech výdajů rozpočtu, a přes veškeré ujišťování ministrů se nezdá, že by se tento podíl měl dramaticky změnit.

A pak tu je obrana, doprava, školství, bydlení a další priority, jejichž resortní šéfové chtějí víc a víc na stále bohulibější účely.

Zapomenout nelze ani na ministerstvo zdravotnictví, kde druhým rokem platí automatická valorizace plateb za státní pojištěnce (důchodce, studenty, děti). Připomeňme, že jich je šest milionů a toto číslo dál roste.

Živé podzimní diskuse

Proti výdajům je nutné najít odpovídající příjmy. Nejlépe nějaké nové, protože vzkvétající ekonomika, které se nedočkáme ani napřesrok, je nepřinese.

Současně nesmí jít o žádnou skutečnou daňovou reformu, protože budou volby, a to se daně plošně zvyšovat nesmí. Dočkáme se krvavých diskusí na tak zásadní témata, jako zda zdaňovat sladké nápoje, či nikoliv.

Vláda se pak musí shodnout na tom, jestli schválí zákon o psychomodulačních látkách a marihuanu či kratom zlegalizuje a zdaní, nebo jestli má pocit, že je lepší, když se z národa stanou nedanění, ale legální pěstitelé čehokoliv, z čehož rozpočet nebude mít nic.

Od roku 2025 má ale platit i nová daň, a to pro zisky nad 40 milionů při prodeji firmy či cenných papírů. Zatím se nezdá, že by to hodlali zákonodárci nějak změnit. Aktuálně se vede živá diskuse, že by podobná daň měla platit i pro prodej nemovitostí, které slouží k pronájmu.

Rozpočet na rok 2025 bude rozhodně zajímavý, i když bude v létě jeho příprava ochuzená o obecenstvo. O to víc si pak veřejnost vychutná nejen každý letní informační únik, ale hlavně podzimní projednávání ve Sněmovně. Protože i tam, jak ukazují každoroční tahanice, je prostor ke změnám. Nikoliv marginálním.

