Ambiciózní projekt reformy daní z dílny PAQ Research má jediný háček: je navrhovaný v Česku

Když se v české politice dříve mluvilo o jakémkoliv zvyšování daní, třeba formou progrese, pravice i populistické strany odpovídaly zpravidla to jediné: netrestejme úspěšné za to, že se jim daří. Způsob, jakým se u nás mezi většinou politické třídy o daních uvažuje, nevnímá tento politický nástroj jako projev spravedlivějšího ekonomického rozložení ve společnosti, ale jako bič. Především na ty, kteří se mají lépe. Komentář Praha 16:30 2. prosince 2024

Slýcháme to prakticky neustále: daně se zvyšovat nebudou, nikdo nebude trestaný za to, co dokázal a kolik si zvládl vydělat, bohatství přece vždy prokape. Jak přesně jsme mohli vidět před pár lety, kdy došlo ke zrušení superhrubé mzdy díky společnému postupu ANO a ODS. Finančně zajištění lidé si polepšili, pro chudé to znamenalo v lepším případě stagnaci, v tom horším propad příjmů.

Dnes už jasně vidíme, že reformy posledních let pomáhaly hlavně středně a vysokopříjmovým. V součtu změn si vysokopříjmoví s dvojnásobkem průměrné mzdy měsíčně polepšili o 2 500 Kč. Nízkopříjmoví s polovinou průměrné mzdy naopak dnes platí o 500 Kč měsíčně více, než pokud bychom ponechali výši zdanění z roku 2009.

V novém projektu PAQ Research hledá sociolog Daniel Prokop a jeho ekonomický tým cestu, jak to změnit. A ukazují, že realita onoho „trestání” je u nás opačná: nerovnoměrné daňové zatížení dopadá hlavně na ty, kteří jsou slabší, zranitelnější a chudší.

Tím se této části domácností nedaří vymanit ze začarovaného kruhu sociálního strádání a navíc společnost jako taková ztrácí základní prvky vzájemnosti a solidarity, které se k jejímu lepšímu fungování váží.

Nejdříve tedy fakta: Česko nadměrně daní práci, hlavně tu nízkopříjmovou a částečné úvazky. Je to sice poměrně známý fakt, ale politicky stále přehlížený. Zajímavé to není jen v kontextu České republiky samotné, ale i v rámci mezinárodního srovnání.

Zdanění zaměstnanců – včetně pojistného – v Česku tvoří přes polovinu státních příjmů. Oproti jiným státům mají místní zaměstnanci odvody vysoké. V Česku jsou přitom téměř tři čtvrtiny lidí zaměstnaných.

PAQ uvádí, že tento přístup postrádá efektivitu: posiluje chudobu, omezuje motivaci k práci, protože ta se chudým lidem kolikrát ani nevyplatí. Vysoké zdanění je spíš vede k práci v šedé ekonomice, švarcsystému, pobírání dávek či pracovní neaktivitě. Snižuje také naši kupní sílu.

Na data nehledí a řešení nehledají



Cestou ke změně by podle PAQ Research byla taková reforma, která by na jedné straně omezila nesystematické odpočty, slevy a limity a na té druhé zavedla spravedlivější daňová pásma. Tak, aby zaměstnanci nebyli tak daňově zatíženi, což by pomohlo rozhýbat trh práce směrem k vyšší flexibilitě.

Prokop přichází s ambiciózními propočty. Reforma, kterou navíc chytře nazval po slavném republikánském prezidentovi Ronaldu Reaganovi, má však jeden háček. Navrhuje ji v Česku.

V zemi, kde politici, vládnoucí i opoziční, na data nehledí a řešení nehledají. To proto, že ekonomický populismus je tu už několik let mainstreamem a pro racionální debaty v něm není místo.

Je to škoda, ale těžko si představit, že by daňové reformy chtěla vláda prosazovat rok před volbami. Na to se až moc bojí a co hůř: nejspíš ani nevěří, že spravedlivější daně u nás potřebujeme.

Autorka je publicistka a dokumentaristka