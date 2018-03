elektronizace

3. 10. 2010 |Martin Drtina, David Hartmann |Zprávy z domova

Papírové spisy na soudech by měly být do čtyř let minulostí. Ještě v tomto volebním období by ministerstvo spravedlnosti chtělo zavést takzvaný elektronický spis. Veškeré podklady pro soudní řízení by se uchovávaly pouze v elektronické podobě.