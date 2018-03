interrupce

12. 10. 2012 |Jiří Hošek, Kateřina Kozmová |Zprávy ze světa

V Severním Irsku se schyluje k historické události týkající se umělého přerušení těhotenství. Už za pár dní by se pro pacientky měla otevřít první soukromá klinika, která chce potraty provádět. Podle severoirské legislativy je to možné jen ve výjimečných případech do devátého týdne těhotenství. Ve zbytku Británie platí jiná pravidla.