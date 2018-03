klimatické změny

9. 11. 2015 |Zdeněk Novák |Zprávy ze světa

Množství skleníkových plynů v zemské atmosféře je rekordně vysoké. Ve zvláštní zprávě to oznámila Světová meteorologická organizace. Koncentrace plynů jako oxid uhličitý, metan a oxid dusný je podle klimatologů nejvyšší za posledních 800 tisíc let. Podle odborníků by to mohlo vést k nebezpečným změnám klimatu.