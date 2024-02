Přicházíme o zimu. Za 20 let jsme v nížinách neměli trvalou sněhovou pokrývku, varuje bioklimatolog

Sněženky kvetou už déle než dva týdny, raší i lísky nebo olše. Alergici začínají pociťovat první příznaky. Na řadě míst to už vypadá jako na jaře. Byla letošní zima opravdu extrémně teplá? A je to výjimka, nebo si na to musíme zvyknout? V rozhovoru pro Radiožurnál odpovídal bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Rozhovor Praha 10:32 28. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zima už nebude taková, jak si ji pamatujeme (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

V posledních letech se sice příroda probouzí kvůli teplejším zimám dříve, je to ale letos extrémně brzy nebo jsme už zapomněli, že to je v posledních letech standard?

Obojí. Letos je to opravdu extrémně brzy, ale i řada předchozích let byla rekordní. Zdá se, že letošní rok minimálně u některých druhů ty rekordy prolomí. S napětím teď čekáme na rašení habrů, které v lužních lesích, pokud k němu skutečně dojde, prolomí zhruba 65letý rekord pozorování, které vedeme ve třech lokalitách. Skutečně změna, která probíhá, se nám nezdá. A bohužel si na to budeme muset do budoucna zvykat.

Teploty po celý únor kolem zhruba 10 °C. Bude letošní únor jeden z těch nejteplejších v historii? Zatím to v některých dnech už bylo potvrzeno.

Ano, zatím to vypadá, že máme nakročeno k mimořádně teplému únoru. Připomněl bych, že ve velké části světa je nezvykle teplý oceán. Jsou nezvykle teplé pevniny jako celek, ale Evropa v tomto kontextu trochu zaostává za globálním průměrem, snad s výjimkou střední Evropy. Naopak ve Skandinávii, abychom to trochu osvěžili, zažili zimu, která byla spíš chladnější, než je obvyklé.

Máme si tedy v těchto končinách na teplé zimy zvykat? Bude to takto v budoucnu vypadat stále častěji?

Bohužel signál klimatického vývoje je zcela jasný. Ostatně v nížinách v posledních dvaceti letech se s trvalou, dlouhodobou sněhovou pokrývkou prakticky nepotkáváme. Stejně to platí i ve středních polohách. A ten vývoj bude pokračovat dál.

Zima je jako roční období velmi nápadným signálem změny klimatu, protože jakmile překročíme nulovou izotermu, tak se sníh neudrží a změní se vizuálně charakter zimy. A samozřejmě s tím se změní i spousta biologických parametrů. Takže začíná dřív jaro, ale toto jaro má i dost jiný průběh.

Některé druhy dokážou časného nástupu využít, některé čekají až na delší den a potom to vypadá tak, že přecházíme z chladnějšího, zvláštního počasí naráz do počasí, které považujeme skoro až za letní.

Petr Palička pic.twitter.com/URNuRTWObQ — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) February 24, 2024

Jak se změní klima?

Budoucímu vývoji klimatu v Česku se věnuje také váš nový web Climrisk. Co všechno na něm najdeme?

Je to pomůcka pro všechny, kdo se chtějí na změnu klimatu podívat, ať už z profesních důvodů, protože v rámci firemního rozvoje nebo rozhodování se v rámci veřejných staveb potřebují základní informaci o tom, zda ta stavba bude mít za 30 nebo 40 let odpovídající parametry v podmínkách, které nás čekají.

Ale stejně tak může posloužit komukoliv, koho zajímá, jakým způsobem se klima promění. Poskytne nejen informace o tom, jaký je střední odhad vývoje, ale naznačí také, jaké jsou nejistoty v tom odhadu.

Můžete říct, jaké jsou v odhadu nejistoty?

Nejistoty jsou primárně dány tím, že úplně nevíme, jak se nám bude dařit a zda vůbec snižovat emise skleníkových plynů. To je jedna velká nejistota, s kterou musíme počítat a která je tam zahrnuta.

A druhou nejistotou je samotná reakce klimatického systému. Víme, jak reaguje. Téměř jistě víme, že dojde ke zvýšení teploty. Ale jsou parametry, u kterých to tak zřejmé v našich končinách není, jako jsou srážky, zejména jejich sezonalita. Jestli bude stále víc pršet v létě nebo jestli se zvýší třeba zimní srážky, ale letní se o něco sníží. A to všechno se promítá do různých parametrů. V případě sucha je velmi důležité to, kolik bude letních a zimních srážek, jak budou rozloženy. Ale v případě délky trvání vegetační doby je rozhodující teplota.

Dá se dovodit, které regiony u nás budou změnou klimatu zasaženy více a které méně?

To vždy záleží na konkrétním sektoru. Je potřeba říct, že v tuto chvíli střední polohy a nižší hory tou zimou zásadně trpí z pohledu turistického ruchu. Zatímco nejvyšších poloh se to až tolik netýká. A v nížinách nikdy turistický ruch v zimě nebyl významný. Takto bychom mohli jít sektor po sektoru.

Změny samozřejmě budou a už teď postihují nížiny z pohledu nedostatku vláhy. A bohužel tyto trendy budou pokračovat, o něco víc na jihovýchodě, to znamená na jižní Moravě, ale nebude se to vyhýbat ani Čechám. A takto bychom mohli pokračovat.

Pro posluchače je určitě zajímavé vnímat nejenom zimu, o kterou teď přicházíme, ale bohužel v letních měsících se stále častěji setkáváme s dlouhými obdobími vysokých teplot, což nás nutí k pořizování systémů pro chlazení nebo ideálně stavění tak, abychom to ochlazení tolik nepotřebovali. A místa, kde dříve klimatizace prakticky nebyla potřeba, jako Vysočina, tak se v horizontu 30 nebo 40 let posunou do klimatických podmínek, které ji možná budou vyžadovat.

Úterní den přinesl teplotní rekordy hlavně na východ a severovýchod našeho území. Vysoké teploty tam byly už po ránu, přes den se přidala přechodně i polojasná obloha a odpolední teploty vystoupily většinou na 13 až 18 °C.

Z pohledu celé republiky dnes teplotní rekord padl na 17… pic.twitter.com/ogbB2FzAKG — Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) (@CHMUCHMI) February 28, 2024