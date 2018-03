30. 7. 2015 |Evelyna Kulíšková, kov |Zprávy z domova

Dunajská jízda, takové jméno by měl mít americký konvoj, který projede Českem. Plánovaný je na září. Kolona vojenských aut by měla vyrazit z německých základen na cvičení do Maďarska. Na rozdíl od posledního průjezdu by se tentokrát Američané neměli na území Česka zdržet víc než dva dny.