1. 12. 2012 |Martin Charvát, Tereza Jelínková |Fotbal

Kdo ví, kam se poděl David Beckham? Fotbalový idol přelomu tisíciletí stále hraje, a to už více než pět let za Los Angeles Galaxy. Dnes v jeho dresu nastoupí k finále tamní fotbalové ligy, které by mělo být také jeho rozlučkou s klubem.