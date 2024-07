Buchova cesta do Ameriky: Začátky byly těžké. Lidé tu nejsou do fotbalu tolik zapálení

Fotbal, který v Evropě prožívá svůj svátek, není za Atlantikem v Americe právě sportem číslo jedna. Tam vévodí baseball, americký fotbal nebo basketbal. Přesto se ve Spojených státech hraje celonárodní liga Major League Soccer. V ní hrají i dva čeští hráči. Novou akvizicí klubu FC Cincinnati je plzeňský záložník Pavel Bucha, kterému Američané říkají „Buka“. Za oceánem hraje teprve půl roku a v týdnu se mu podařilo dát dvě ze tří branek. Cincinnati 17:21 6. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Bucha (uprostřed) se raduje se spoluhráči z FC Cincinnati | Zdroj: Reuters

Je mu 26 let a před půlrokem se vydal za fotbalovým snem do Ameriky. Pavel Bucha přestoupil z plzeňské Viktorie do klubu FC Cincinnati ve státě Ohio.

V posledním zápase se odchovanec pražské Slavie blýskl dvěma góly do sítě D.C. United a pomohl svému týmu k vítězství.

Fanoušci klubu ze Cincinnati sice byli na fotbalovém stadionu ve Washingtonu vůči domácímu publiku ve znatelné menšině, ale z gólů svých idolů se ale dovedli radovat velmi bouřlivě. Zvlášť, když se v zápase podruhé prosadil Bucha.

„Jsem tu od ledna. Začátky byly těžké, to přestěhování, odloučení od rodiny a zařizování nového života na druhé straně světa, to bylo nejtěžší. Z pohledu fotbalu to bylo od začátku výborné, cítil jsem se skvěle,“ vzpomíná Bucha na úvodní týdny ve Spojených státech.

Ve srovnání s evropských fotbalem jsou rozdíly takřka všude. „Obecně si myslím, že fanoušci, co chodí na MLS, tak je to rozdílné fandění než v Evropě či Česku. Nemají vymyšlené chorály, není to řízené, spíš reagují na to, co se děje na hřišti,“ popisuje Bucha.

Fanoušci v USA berou často fotbal jako způsob večerní zábavy. „Lidé to berou tak, že se jdou večer zabavit, nejsou tolik zapálení do toho sportu. Když nemají o víkendu večer co dělat, tak se jdou kouknout na fotbal, začnou hodinu před zápasem, najedí se, napijí, pak se podívají na fotbálek a zase tam zůstanou se najíst a napít,“ popisuje Bucha.

Fanoušci klubu FC Cincinnati | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

Ačkoliv Buchu od svého bývalého zaměstnavatele dělí tisíce kilometrů a několik časových pásem, čas na sledování plzeňské Viktorie si v USA najde.

„Určitě, sledoval jsem jarní část, kterou beze mě Viktorka dohrávala. Klukům jsem držel palce v poháru, protože v lize už byly karty rozdané po podzimu. Myslím, že mají dobře nakročeno,“ myslí si Bucha.

Nevýhodou působení v zámoří může být ale fakt, že není tolik na očích trenérům národního týmu.

„Je to daleko. Vůbec nedokážu posoudit, jak je to reálné, nebo ne. Já si budu hledět svého a snažit se tady předvádět, co nejlepší výkony a třeba na sebe víc upozorním. Pořád mám ambice si za reprezentaci zahrát, je to moje hlavní motivace hrát za národní mužstvo a doufám, že se mi to povede,“ říká šestadvacetiletý záložník klubu FC Cincinnati. Odchovanec pražské Slavie a plzeňské Viktorky, který se vydal šířit slávu evropského fotbalu do Ameriky.

Pavla Buchu čeká teď v sobotu zápas proti Interu Miami, kde působí fotbalový polobůh Lionel Messi. Českého hráče ale může mrzet, že si ale proti němu nezahraje, protože Messi momentálně bojuje v dresu argentinské reprezentace na americkém mistrovství Copa América.