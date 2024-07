Chicago odškodní fanoušky, pokud neuvidí hrát Messiho. Mistr světa léčí zranění z Copa América

Mistr světa Messi chyběl v sestavě Miami v Chicagu v závěru loňského ročníku, podle oficiálního vysvětlení kvůli zdravotním potížím. Říjnový zápas Fire proti Interu byl vyprodaný, do hlediště stadionu Soldier Field dorazilo přes 62 tisíc diváků.

V sobotu se oba týmy utkají na Floridě a osminásobný držitel Zlatého míče ani tentokrát nenastoupí.

V nedělním finále Copy América si sedmatřicetiletý Messi poranil kotník a v 66. minutě musel střídat. Argentina i bez svého kapitána porazila Kolumbii 1:0 po prodloužení a obhájila trofej.

Diváci v Chicagu nicméně již Messiho v akci viděli. V přípravě na jihoamerický šampionát tam v červnu nastoupil v argentinském dresu proti Ekvádoru.

To ensure a full stadium and to create the best possible experience for all in attendance at our 8/31 match, the Fire are offering the Fan-First Credit Guarantee.



Depending on your date of purchase, if Messi is unavailable on 8/31, fans will receive credit toward:

🎟️ Season… pic.twitter.com/iJAjSeXKRN