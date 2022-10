Messi by mohl odejít do USA, Beckhamův klub Inter Miami s Argentincem podle médií jedná o smlouvě

Americký fotbalový klub Inter Miami, který vlastní bývalý anglický reprezentant David Beckham, je v kontaktu se zástupci Lionela Messiho a věří, že se brzy pětatřicetiletým fotbalistou dohodne na podpisu smlouvy. O probíhajících jednáních informoval server The Athletic. Argentinskému útočníkovi končí na konci sezony kontrakt v Paris Saint-Germain, francouzský klub se ho ale ještě hodlá udržet. Miami 16:40 31. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lionel Messi. | Foto: Benoit Tessier | Zdroj: Reuters

Dvouletá smlouva, kterou Messi v Paříži v roce 2021 podepsal po svém překvapivém odchodu z Barcelony vyprší za osm měsíců. Inter Miami je podle renomovaného britského novináře Davida Ornsteina s Messiho zástupci v kontaktu několik let, aby byli připraveni na moment, kdy se argentinská hvězda rozhodne opustit evropský fotbal.

Diskuze o angažování jednoho z nejlepších hráčů historie vede Messiho otec Jorge společně s Jorgem a Josem Masem - bratry, kteří společně s Davidem Beckhamem miamský fotbalový klub spoluvlastní. Podle posledních zpráv začíná v táboře Interu narůstat stále větší naděje, že se podaří jednání dotáhnout do úspěšného konce.

Na další posun v celé záležitosti si ale veřejnost bude muset počkat do konce mistrovství světa v Kataru, které začíná 20. listopadu a vrcholí 18. prosince.

Světový šampionát je pro Messiho v současnosti prioritou, hráčovu budoucnost tak nejspíše poodhalí až leden, kdy může držitel sedmi Zlatých míčů podle pravidel už podepsat smlouvu o budoucí spolupráci s jiným klubem.

PSG chystá nový kontrakt

Ačkoliv se argentinský kapitán věkem blíží konci své kariéry, na jeho výkonnosti to v této sezoně znát není. Za PSG si letos už připsal 12 gólů a 13 asistencí, s Kylianem Mbappém a Neymarem tak tvoří nejnebezpečnější ofenzivní sílu v Evropě.

Lionel Messi je letos ve velké formě

Není tak divu, že se PSG své opory nechce vzdát, podle Ornsteina připravuje pro Messiho nový vylepšený kontrakt. Situace je pro francouzského úřadujícího mistra důležitá i proto, že otazníky se vznášejí i nad budoucností zbytku útočného trojúhelníku - Neymar byl podle médií na odchodu už uplynulé léto a Mbappé měl nedávno vyjádřit přání klub opustit.

Messi navíc není jen o gólech a asistencích, je to obrovská marketingová značka, která by pro americkou fotbalovou soutěž MLS znamenala nejhvězdnější příchod v její historii.

Jeho příchod by měl obrovský dopad nejen na Miami, ale i na celou fotbalovou kulturu v USA. Zvláště před mistrovstvím světa v roce 2026, které bude země pořádat společně s Kanadou a Mexikem.

V týmu s Ronaldem?

Od té doby, co se Messi společně s Cristianem Ronaldem etablovali jako nejlepší hráči světa, fanoušci často doufali, že jednou uvidí tým, ve kterém se obě hvězdy objeví bok po boku. Nabízí se tak logická otázka - mohl by i on zamířit do Miami?

Ačkoliv odpověď znají zřejmě pouze ve floridském klubu, v teorii se šance, že uvidíme obě fotbalové ikony ve stejném dresu, každým dnem zvyšuje.

I Ronaldo je totiž pomalu na odchodu z Evropy, v Manchestru United už pravidelně nehraje, jiné evropské kluby o osmatřicetiletého útočníka nejeví zájem a USA jsou pro něj podle médií nejpravděpodobnější variantou.

Do karet hraje Miami i legislativní stránka věci. V MLS mohou mít kluby na soupisce tři hráče, kteří pobírají gáži nad nastavený platový strop. Tyto tři posty se Beckhamovu klubu v lednu uvolní - smlouvy končí Blaiseovi Matuidimu, Alejandru Pozuelovi i Gonzálu Higuaínovi, kteří status „designovaných hráčů“ zabírali doteď.

Jelikož v USA se hraje systémem jaro-zima, nová sezona MLS začne už v únoru 2023. Na rozdíl od Ronalda je vysoce nepravděpodobné, že by Messi opustil svůj současný klub před koncem smlouvy, tudíž k Miami by se mohl připojit až v létě.