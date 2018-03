Pavel Nedvěd

17. 6. 2015 |Jan Kaliba, Petr Hašek |Fotbal

Vynikající český hokejista má velkou šanci, že si během své kariéry zahraje mistrovství světa před vlastními fanoušky, koná se u nás přibližně každých deset let. Oproti tomu velký světový nebo evropský šampionát ve fotbale Česko zřejmě nebude pořádat nikdy. O to výjimečnější je pro české reprezentanty Euro do 21 let, které dnes zahájí proti Dánsku.