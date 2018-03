22. 8. 2013 |Kateřina Procházková, bre |Zprávy ze světa

Milionové úplatky, korupce, zneužití moci a pokus o utajení vraždy. To jsou obvinění, kvůli kterým stojí nyní před soudem v Číně kdysi vlivný politik Po Si-laj. Muž, který ale také stojí za jedním z ekonomických zázraků Číny, nejrychleji se rozvíjejícím městem země Čchung-čchingem. Jeho obyvatelé věří v exstarostovu nevinu a poukazují na to, co dobrého pro město udělal.