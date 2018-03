31. 1. 2013 |Tereza Jelínková, Šárka Škapiková |Regiony

Mnoho rodičů dětí školou povinných dnes chystá návštěvu cukrárny nebo balí do dárkového papíru novou hračku. Děti dnes totiž přijdou ze školy s pololetním vysvědčením. Ne každý žák ale donese domů pěkné známky, někteří rodiče proto chystají místo dárků zákazy, domácí vězení nebo dokonce výprask. To by ale dělat podle psychologů rozhodně neměli.