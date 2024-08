Měl to být posudek, který sehraje klíčovou roli v kauze zabití vůdce kutnohorské sekty. Nyní ale spíše přidělává vrásky na čelech členů soudního senátu. Rozsáhlá odborná práce totiž zřejmě vznikla v rozporu se zákonem. Jak nyní zjistil server iROZHLAS.cz, Městský soud v Praze za znalecké zkoumání přitom zaplatil z eráru přes 440 tisíc korun. Kutnohorská sekta Praha 5:00 2. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Učitelka v důchodu Irena obžalovaná z vraždy kutnohorského léčitele | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Za ‚problematický‘ posudek zaplatil soud 440 tisíc. Ženy byly podle něj v době zabití léčitele při smyslech

V zapeklitém případu smrti kutnohorského léčitele Richarda Šiffera nechal soud vypracovat ústavní znalecký posudek. Lékaři v něm měli prozkoumat, zda obžalované zubařka Magdalena Š. a penzionovaná učitelka Irena S. byly v době zabití příčetné. Právě to je totiž hlavní argument obhajoby, která tvrdí, že obě ženy věřily, že vůdcovo tělo po smrti zmizí. Sám léčitel je o tom údajně několik let přesvědčoval.

34:12 ON, náš vůdce: jak fungovala sekta plná psychického nátlaku a teorií o pekle i elfech Číst článek

Jak nyní zjistil server iROZHLAS.cz, soud jen za vypracování posudku obou žen obžalovaných z vraždy zaplatil z veřejných financí na 330 tisíc korun.

Tím ale účet za posudek, který měl být v případu zcela klíčový, nekončí. Soud ještě znalcům – psychologovi Petru Vavříkovi a psychiatrovi Ladislavu Hosákovi – proplatil dny, ve kterých se účastnili soudního líčení. Vavřík a Hosák dospěli oproti jiným lékařům k závěrům, že obě ženy byly dostatečně při smyslech, a advokáti je svými dotazy „grilovali“ tři jednací dny. Soudní senát jim navíc zadal také dodatečné úkoly ke zpracování. Dohromady si za tuto dobu dosud vyúčtovali dalších 104 tisíc korun.

Klinický psycholog Petr Vavřík a psychiatr Ladislav Hosák | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Server iROZHLAS.cz tyto částky získal na základě žádosti o svobodném přístupu k informacím. Dříve mluvčí soudu Štěpánka Tykalová takové dotazy odmítla s odvoláním na probíhající trestní řízení.

Zůstává ale otázka, zda soudkyně Daniella Sarah Sotolářová bude moct lékařské závěry použít. Posudek byl totiž zřejmě vypracovaný v rozporu se zákonem. Je pod ním podepsaná Fakultní nemocnice Hradec Králové, přestože neměla dostatečná znalecká oprávnění.

„Postup soudu nám nepřísluší komentovat,“ odpověděl stručně mluvčí královéhradecké nemocnice Jakub Sochor. Externí znalec Petr Vavřík pak na otázky do vydání textu nereagoval.

Soud k případu smrti Richarda. Soudkyně Daniella Sarah Sotolářová | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Zkoumání bez oprávnění

Problém s ústavním znaleckým posudek v oblastech psychiatrie a klinická psychologie vyplaval na povrch po minulém jednání, kdy obhajoba upozornila na jeho možnou nezákonnost.

To následně pro server iROZHLAS.cz potvrdil i expert na znalecké právo z Technické univerzity Ostrava a Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Miroslav Frýdek.

Vytvořili závěry, ale bez dostatečného oprávnění. V kauze kutnohorské sekty asi figuruje chybný posudek Číst článek

„Podle mého názoru je posudek v části klinickopsychologické nepoužitelným důkazem, neboť ho znalecký ústav vypracoval mimo zapsané znalecké oprávnění,“ uvedl po prostudování případu.

Hradecká nemocnice totiž vůbec nemá znalecké oprávnění na obor klinická psychologie. Z oprávnění vyplývá, že může v posudcích vyšetřovat zkoumané pouze v oboru psychiatrie.

Soudkyně Daniella Sarah Sotolářová tak nejspíš královéhradeckému ústavu posudek vůbec neměla zadat. A když už se tak stalo, měla nemocnice upozornit soudkyni, že oprávnění nemá, nebo zažádat soud o přibrání externího konzultanta, který by psychologické otázky zpracoval.

Lékaři nemocnice sice nakonec konzultanta přibrali, ale podle informací serveru iROZHLAS.cz soudní senát s takovým požadavkem nekontaktovali. To nerozporovala ani soudkyně Sotolářová, když obhájci své námitky přednesli. Přizvaný klinický psycholog, který oprávnění má, pak vypracoval téměř polovinu posudku.

‚Stačí nám psychiatr‘

I když soud sám posudek zadal a vyžadoval společnou práci psychiatra a klinického psychologa, nyní – poté, co obhajoba vznesla námitky – už prý stačí jen jedna část.

„Na klíčové otázky pro posouzení, zda ovládací a rozpoznávací schopnosti obžalované byly v době činu zachovány, může odpovědět toliko znalec z oboru psychiatrie, nikoliv znalec z oboru psychologie. Znalecký ústav má potřebnou specializaci,“ uvedla dříve na dotazy redakce mluvčí soudu Štěpánka Tykalová.

Zvrat v případu zabití vůdce kutnohorské sekty? Důchodkyně Irena měla bludy, tvrdí nový posudek Číst článek

Oba lékaři, psychiatr Ladislav Hosák a klinický psycholog Petr Vavřík na vypracování závěrů vzájemně spolupracovali, což zdůrazňovali několikrát i při soudním výslechu, když odkazovali jeden na druhého.

Obstrukční jednání?

Na možnou nezákonnost vypracovaných lékařských závěrů upozornila na minulém líčení obhajoba s požadavkem, aby soud k posudku vůbec nepřihlížel. Advokáti pak předložili zkoumání psychologů a psychiatrů ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, podle kterých měla obžalovaná Irena S. zcela vymizelé rozpoznávací a ovládací schopnosti.

Takové námitky pak překvapily státní zástupkyni Janu Murínovou, která již měla připravenou závěrečnou řeč a chtěla, aby se celé dokazování uzavřelo. „Považuji za problém, že obhajoba to vytasí na samém konci řízení. V tuto chvíli nejsem schopná na to reagovat dostatečně erudovaně. Za mě je to obstrukční jednání,“ je přesvědčená žalobkyně.

Vypracování ústavního posudku zadal soud v listopadu loňského roku. Znalci své závěry přednesli až letos v dubnu a teprve v červenci se podařilo dovyslechnout oba lékaře, kteří posudek sestavovali. Další jednání soud nařídil na půlku srpna, ale to nakonec odročil bez náhradního termínu.

PŘÍPAD KUTNOHORSKÉ SETKY Kutnohorské společenství vešlo ve známost až poté, co zubařka Magdalena a důchodkyně Irena podle obžaloby usmrtily vůdce sekty Richarda Šiffera v noci na 4. října 2022 v bytě v pražských Hájích. Obě ženy stojí před Městským soudem v Praze obžalované z vraždy. Obžaloba uvádí, že vystudovaná doktorka pedagogiky předtím zubařku utvrzovala v tom, že musí muži vyhovět v jeho přání zemřít. U soudu vyšlo najevo, že usmrcený padesátiletý muž působil v Kutné Hoře jako samozvaný léčitel. Shromáždil kolem sebe stoupence, kteří se řídili v osobním i pracovním životě jeho pokyny. Svědci vypovídali o tom, že je fyzicky i psychicky týral. Další jednání zatím není naplánované, protože původní termín 12. srpna byl odročen. Tři měsíce před úmrtím Šiffera ve společenství zemřeli dva muži. Oběma případy se stále zabývá policie. V souvislosti s úmrtím, ke kterému došlo v okolí hradu Český Šternberk již obvinila šest lidí z nejbližšího okruhu Šifferových stoupenců.