25. 3. 2015

Ústavní soud se dnes zastal emigranta Jiřího Rábla, který více než 20 let usiluje o vrácení rodinného domu v Brně-Kohoutovicích. Případ musí znovu řešit tamní krajský soud. Dům teď patří dceři komunistického funkcionáře, který ho v 80. letech koupil poté, co kvůli Ráblově emigraci do Austrálie propadl státu.