21. 3. 2017 |Eva Mošpanová |Technologie

Slavný kosmolog Stephen Hawking se možná konečně podívá na objekt svého zkoumání zblízka. Miliardář Richard Branson mu totiž nabídl let do vesmíru na své raketě, která by už za pár let měla nad planetu vynášet první turisty. Hawking nabídku přijal a může se tak stát důkazem, že ke hvězdám lze letět v jakémkoliv věku a do jisté míry možná i zdravotním stavu. Podle Michala Václavíka z České kosmické kanceláře jsou totiž lety na hranici kosmu jednodušší než se může zdát.