22. 7. 2015 |Barbora Kladivová |Ekonomika

České e-shopy chtějí prorazit do Řecka. Pro internetové obchody, které by rády expandovaly do zahraničí, jsou přitažlivé hlavně evropské země. Zboží do nich firmy totiž dokáží dodat za několik dní. V Řecku navíc není velká konkurence. Plány českých obchodníků ale kazí hrozící bankrot země.