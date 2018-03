4. 5. 2016 |Ondřej Houska |Zprávy ze světa

Státy Evropské unie by se podle Evropské komise měly dohodnout na dalších povinných kvótách na přijímání uprchlíků. Komise to dnes navrhla s tím, že kvóty by měly platit jen v případě mimořádně velkého proudu běženců do některé ze zemí unie. Země Visegrádské čtyřky to už odmítly. Komise také navrhla podmínečné zrušení víz pro Turky.