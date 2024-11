Deportace prince Harryho z USA? Ve své knize přiznal zkušenosti s drogami, Trump by ho nechránil

Jedním z nejznámějších Britů, kteří žijí ve Spojených státech, je bezpochyby princ Harry. V Americe pobývá od ledna roku 2020, kdy oznámil rozchod s britskou královskou rodinou. Zvolení Donalda Trumpa ale může Harryho pobyt ve státech ohrozit. Zvolený americký prezident mluvil totiž v minulosti o tom, že by princ Harry měl s USA odejít, mluvil dokonce o deportaci kvůli tomu, že ve svých memoárech přiznal zkušenosti s drogami. Washington 18:05 7. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Harryho memoár Spare | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Princ Harry si situaci trochu zavařil sám, když loni v lednu ve svých memoárech Spare, česky Náhradník, přiznal, že má zkušenosti s drogami jako jsou marihuana, kokain či psychotropní houbičky. A princ Harry není americký občan, takže musel vyplnit žádost o vízum, kde jsou velmi specifické a detailní dotazy, které se týkají užívání drog i v minulosti. A pokud žadatel odpoví kladně, že nějaké zkušenosti s drogami má, tak jeho žádost může být zamítnuta.

Po vydání knihy Spare se toho chytil konzervativní americký think-tank Heritage Foundation. Požadoval, aby Harryho dokumenty byly odtajněné, aby vyšlo najevo, jestli v nich nezamlčel pravdu právě o těch drogách, které v knize popisuje. Všechno to skončilo u soudu, který letos v létě rozhodl, že neexistuje žádný silný veřejný zájem na tom, aby ty dokumenty byly odtajněny.

Britové mají z královské rodiny nejraději princeznu Kate. Nejméně oblíbení jsou Harry a Meghan Číst článek

Prezident Joe Biden je také docela Harryho příznivcem, což se ale s nástupem Donalda Trumpa může změnit, který se v minulosti v rozhovorech netajil tím, že není příliš velkým fanouškem Harryho a Meghan. V jednom rozhovoru, když právě tato kauza probíhala, řekl, že pokud Harry opravdu lhal v tom dotazníku, tak by měla přijít odpovídající odpověď. Mluvil dokonce i o deportaci.

Ale řekl to jako kandidát, nikoliv jako prezident. Bude záležet, jak se doopravdy zachová. V té souvislosti také řekl, že kdyby měl problémy s vízy, tak by ho nepodpořil, nechránil by ho.

Nedávno se k tomuto případu vyjádřil také Trumpův syn Eric tak, že princ Harry je Američanům ukradený. Zkrátka v rodině Donalda Trumpa ani v americké společnosti nejsou Harry a Meghan příliš oblíbení, ale jde spíše o spekulace. Dnes o tom hodně píší britská a americká média.

Harryho odchod do USA

Harry odešel do USA v toce 2020 poté, co se dramaticky rozešel s britskou královskou rodinou. Volba Spojených států byla logická, protože odtud pochází jeho manželka Meghan Markleová. A v tuto chvíli žijí v Kalifornii. Objevily se ale už informace, že na pozadí tohoto možného problému s americkými vízy si pořídili nemovitost v Portugalsku, což by pro Harryho asi ze strany víz bylo jednodušší. Není ale jisté, jestli by to zase nebylo složité pro Meghan, která je Američanka.