25. 3. 2017 | ČTK, Jan Markup |Zprávy z domova

Do Staré Boleslavi u Prahy dorazila v sobotu kolem 14. hodiny první část konvoje americké a britské armády, který se přesouvá z Německa do Polska. V Jaselských kasárnách v Boleslavi vojáci stráví noc a v neděli ráno budou pokračovat na hraniční přechod v Náchodě. V Polsku by měli působit v rámci snahy NATO o posílení svých východních členů.