Na Ukrajině zemřel už čtvrtý český dobrovolník. Padl v boji o Avdijivku, potvrdilo ministerstvo

Na Ukrajině zemřel další český dobrovolník. Ministerstvo zahraničí potvrdilo, že padl v bojích o Avdijivku v Doněcké oblasti. Je to již čtvrtý padlý voják, kterého ministerstvo eviduje. „Mohu potvrdit jedno úmrtí českého občana o víkendu u Avdijivky," napsal mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake pro Seznam Zprávy, které na smrt českého dobrovolníka upozornily. Avdijivka 13:40 15. února 2024

„V nelítostném boji pod Avdijivkou jsme ztratili jednoho z našich, českého dobrovolníka, který se od prvního dne ruSSké invaze neváhal postavit na obranu svobody a demokracie,“ píše uživatel účtu Vozím drony na Ukrajinu na sociální síti X.

Jeho spolubojovníci viděli, jak jeho pozice zasáhl minometný obstřel.

Následně v příspěvku dodává, že to „byl to jeden z těch odvážných mladíků, pravý český hrdina, co neváhal nechat za sebou všechno, co měl, vzít zbraň do rukou a vyrazit čelit nepřátelským silám na východě Ukrajiny.“

Další podrobnosti ministerstvo zahraničí Seznam Zprávám nepotvrdilo. Situace v Avdijivce se v posledních dnech zhoršuje pod náporem okupantů. Kyjev posílá další posily a podle bojujících brigád je situace „hrozivá a nestabilní“.