3. 4. 2015 | ČTK |Zprávy z domova

Soud dnes poslal někdejšího náměstka ministerstva práce a sociálních věcí Vladimíra Šišku a šéfa tamního odboru informatiky Milana Hojera na 7 a 6 let do vězení za vydírání a zneužití pravomoci při veřejné zakázce. Případ týkající se tendru pro firmu OKsystem se řešil podruhé. Původně dvojice dostala 6 a 5 let vězení. Odvolací soud ale rozsudek zrušil a Městský soud v Praze se musel kauzou zabývat znovu. Někdejší úředníci vinu odmítají. Verdikt není pravomocný, Šiška i Hojer se na místě odvolali.