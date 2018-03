30. 3. 2017 |Martin Balucha |Výtvarné umění

UVNITŘ VIDEO. Francouzský umělec, který dřív strávil tři týdny ve vycpaném medvědovi, přišel s novým nápadem. A znovu to není nic pro ty, kteří se bojí stísněných prostorů. Abraham Poincheval se totiž nechal na tři týdny zavřít do vitríny v jedné z pařížských galerií. To ale není vše, umělec chce navíc vysedět ptačí vejce.