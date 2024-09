Washington uchvátily Dvořákovy sny. Na obrovské instalaci se podílela i umělá inteligence

Velká projekční krychle o hraně deseti metrů. Vpředu obrazovka a na ní výjevy. Na obrazovce neustále něco vybíhá, ztrácí se, vynořuje se a zase ponořuje zpátky. Vybuchují barvy, je vidět i náznak Karlova mostu, ale i věže kostelů a mrakodrapů, které Dvořák na konci 19. století nemohl vidět. Celá digitální projekce trvá 16 minut.

Podle autora instalace Rafika Anadola není jeho dílo jen ukázkou inovace v umění, ale i svým způsobem vzdáním úcty geniálnímu skladateli Antonínu Dvořákovi, který strávil významnou životní etapu právě ve Spojených státech.

Je to dílo v době nastupující umělé inteligence. Proto to není jako klasická socha, opera, divadelní představení nebo obraz. Je to ukázka práce s informacemi a jejich přetvoření do barev, tvarů a zvuků. Instalaci totiž spolu s autorem vytvořil inteligentní počítačový program.

Rafik Anadol se digitálními obrazy a instalacemi zabývá už 16 let. Také o využití umělé inteligence ve výtvarném umění přednáší dnešním studentům.

Nejdelší částí tvorby je shromáždění dat. V případě Dvořáka to byly všechny jeho skladby, digitalizované notové záznamy, literární poznámky a tisíce fotografií.

Divácké dojmy

Většina diváků washingtonské premiéry odcházela od Kennedyho centra na břehu řeky Potomac, které česko-švýcarský podnikatel Karel Komárek také podporuje, v nadšené náladě.

William pracující pro americkou vládu byl prý dokonce v tranzu. Oceňoval využití dat při tvorbě instalace a zajímalo ho, jaké se k tomu využily programy. V díle sice žádné Dvořákovo dílo nerozpoznal, ale necítí se být expertem na hudbu.

Nadšená byla i Elizabeth, která pracuje na lucemburském velvyslanectví. „Bylo to absolutně fantastické. Šlo se v tom jakoby ztratit. Použití barev a přecházení z jedné v druhou bylo úplně vtahující do díla. Chtěla bych to mít doma a jen se na to koukat a poslouchat hudbu,“ uvedla Elizabeth.

„Mám z toho moc skvělý vizuální i hudební dojem, bylo to hezky sladěné. Jsem také nadšená z toho, kolik lidí z Česka a Slovenska, kteří v Americe dřív žili, jsem tady potkala. Dvořák je super, jednička,“ popsala Zuzana, která se na instalaci přijela podívat z Virginie.

Cesta po Americe

Instalace Dvořákovy sny by neměla svou prezentací ve Washingtonu u Kennedyho centra umění svou cestu po Americe skončit. Její autor Rafik Anadol doufá, že dílo bude cestovat po Spojených státech.

Dílo je rozložitelné a sestavitelné kdekoli. Tedy kdekoli, kde Dvořák nějaký čas strávil. Určitě by se mělo objevit v New Yorku, kde Dvořák na konci 19. století vedl Národní konzervatoř. Zatím ale není jasné, kdy a kde tam velkou projekční krychli umístí.