Art deco a sport. Pořadatelé olympiády v Paříži představili v muzeu d'Orsay oficiální plakát

Zářivé barvy a styl art deco charakterizují oficiální plakát olympijských her v Paříži, který v pondělí pořadatelé představili v muzeu d'Orsay. Slavnostního odhalení díla inspirovaného extravagantní minulostí města se zúčastnili umělecký šéf pařížské olympiády Joachim Roncin a autor plakátu, pařížský ilustrátor Ugo Gattoni. Paříž 21:46 4. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Oficiální plakát v muzeu d'Orsay | Zdroj: Profimedia

„Nechtěl jsem, aby to bylo něco nudného jako plakát jen s logem a datem, jak to obvykle bývá. Chtěl jsem vyprávět příběh. Chtěl jsem, aby to bylo hodně veselé, protože to bude obrovská party. Chtěl jsem, aby to bylo radostné,“ řekl Roncin v rozhovoru s agenturou AP ještě před odhalením.

The Paris 2024 Olympic Games poster is #Paris2024 pic.twitter.com/vEga2m9D2z — Eurosport (@eurosport) March 4, 2024

Plakát s dotekem surrealismu a mnoha propracovanými detaily zobrazuje pařížské historické památky a sportoviště a nabízí společný pohled na olympijské i paralympijské hry. Jeho ústředním motivem je Eiffelova věž, na níž je navlečen národní stadion Stade de France.

Skrytí maskoti

Vítězný oblouk je vyobrazen s tenisovým kurtem na vrcholu, nechybí ani Seina či most Alexandra III. V pozadí je Marseille, kde se budou konat jachtařské soutěže, a vlna připomínající Tahiti, které bude hostit závody surfařů.

Na plakátu je ukryto i osm maskotů olympijských her. „Na čtyři měsíce jsem se zamkl ve své dílně a bylo to tak ve dne v noci,“ řekl Gattoni. Tvorbou plakátu a všech detailů strávil více než 2000 hodin. „Je to plakát, který by měl fungovat i za 100 let,“ věří umělec.