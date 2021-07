Americká NortonLifeLock jedná o převzetí českého Avastu. Transakce může dosáhnout 173 miliard korun

Americká softwarová společnost NortonLifeLock, dříve známá jako Symantec, jedná o převzetí české antivirové firmy Avast. Ve svém portfoliu by tak posílila spotřebitelský software. S odvoláním na informované zdroje to ve středu napsal americký ekonomický list The Wall Street Journal (WSJ), který hodnotu transakce odhaduje na více než osm miliard dolarů (zhruba 173 miliard Kč).

