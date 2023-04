Obuvnickou firmu Botas odkoupil zlínský podnik Vasky. Legendární tenisky promění nový design

Zlínská obuvnická firma Vasky koupila značku Botas. Ve středu to sdělila mluvčí společnosti Vasky Aneta Zenkerová. Cenu společnost nezveřejnila. Obuv pod názvem Botas se vyráběla ve Skutči na Chrudimsku od roku 1963. Firma je od letoška v likvidaci, podle vedení podniku za to mohlo zdražení energií a materiálů pro výrobu, výpadek exportu do Ruska a dalších teritorií kvůli válce na Ukrajině i nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

Zlín 17:18 5. dubna 2023